Changement économique historique : Transfert de richesse et transformation des entreprises familiales canadiennes sans précédent

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Une transformation importante est à l'horizon pour les entreprises familiales canadiennes, annonçant une ère de changement et de nouvelles idées. Comme la prochaine décennie sera marquée par le plus important transfert de capitaux de l'histoire du Canada, les décisions prises aujourd'hui seront déterminantes pour la pérennité et l'avenir des entreprises familiales à l'échelle du pays.

« Les dix prochaines années marqueront un chapitre sans précédent dans le domaine des entreprises familiales au Canada », a déclaré Olivier de Richoufftz, secrétaire général de la Family Enterprise Foundation. « Alors que 60 % des propriétaires d'entreprises familiales se préparent au transfert de propriété, près de 40 % des membres de la prochaine génération sont prêts à prendre la relève. Cependant, on prévoit que seulement 47 % des entreprises de cette vague demeureront entièrement dans la famille. Les choix faits aujourd'hui ne toucheront pas seulement la relève immédiate; ils façonnent l'avenir et l'héritage des entreprises familiales partout au Canada. »

Les entreprises familiales constituent le fondement de la structure économique du pays; 99 % des employeurs canadiens étant classés dans la catégorie des petites et moyennes entreprises et la majorité étant des entreprises familiales. Ces entreprises représentent 63 % de toutes les entreprises du secteur privé qui jouent un rôle central dans la production économique nationale, générant 49 % du PIB du secteur privé du Canada, établi à 574,6 milliards de dollars.

Leur influence s'étend également au marché du travail, procurant du travail à environ 6,9 millions de Canadiens. Pour mettre les choses en perspective, les entreprises familiales ont soutenu directement 37,4 % de l'ensemble de la main-d'œuvre canadienne en 2017 seulement, ce qui a façonné considérablement le paysage économique du Canada.

« Les entreprises familiales ont une empreinte diversifiée au Canada, allant de l'agriculture au commerce de détail, et ce sont principalement des petites et moyennes entreprises, a ajouté M. de Richoufftz. De plus, des secteurs comme les services, l'hébergement, les services de restauration et la pêche comptent de nombreuses entreprises familiales dynamiques et importantes à l'échelle du pays. »

Au moment où les entreprises familiales font face à cette phase de transformation, la conférence d'octobre, intitulé <Families Summit of Minds> vise à permettre aux spécialistes du monde des entreprises familiales à guider les propriétaires d'entreprises et leurs familles concernant leurs défis et perspectives dans un paysage mondial en évolution rapide.

« Dans le milieu des entreprises familiales, tout comme en politique, il y a un équilibre délicat à atteindre. Nous devons respecter nos traditions de longue date et les valeurs fondamentales qui nous ont permis de connaître du succès. Pourtant, nous devons aussi faire preuve d'agilité, reconnaître le moment où il faut accueillir favorablement le changement et se moderniser pour l'avenir », a déclaré Lisa Raitt, coprésidente de la Coalition pour un avenir meilleur, ancienne cheffe adjointe du Parti conservateur et conférencière principale lors du Families Summit of Minds. « Certaines familles gèrent cette planification de la relève mieux que d'autres, mais chaque entreprise doit miser sur une feuille de route pour opérer une transition réussie. »

Des entretiens sont disponibles avec Olivier de Richoufftz et les spécialistes/auteurs invités à la conférence du Sommet ci-dessous :

Andrew Keyt, cofondateur, Generation6 :

Parents, Children, and Disruptors





Sanjay Sharma, doyen, Université du Vermont :

Insights from Pioneering Family Enterprises





Dan Wiclum, chef de la direction, The Transition Accelerator :

Creating a Canadian Advantage.





Helle Bank Jorgensen, cheffe de la direction et fondatrice, Competent Boards :

Future Family Boardroom





: Karl Moore, professeur agrégé, Université McGill, Green Templeton College, Université d'Oxford :

How to More Effectively Work with Millennials





Yann Coatanlem, chef de la direction de DataCore Innovations :

Combining Efficiency, Equity and Prosperity





: Thierry Malleret, économiste, fondateur, Monthly Barometer :

David, Goliath, and Diversification

Pour voir l'aperçu du programme du Families Summit of Minds: https://events.familyenterprise.ca/families-summit-of-minds-2023/fsom-schedule

À propos du Families Summit of Minds, qui aura lieu du 13 au 15 octobre 2023, à Mont-Tremblant , au Québec

Families Summit of Minds, organisé par Enterprises familiales Canada et conçu par la Fondation des familles entrepreneuriales et Monthly Barometer, est le congrès annuel exclusivement dédié aux entreprises familiales. D'une durée de trois jours, le Families Summit of Minds combine un grand esprit critique, un accès à un réseau exceptionnel d'experts et des conversations stimulantes avec des pairs axées sur des évolutions sociétales qui touchent à la fois l'entreprise et l'avenir de la famille.

À propos d'Entreprises familiales Canada

Entreprises familiales Canada est la communauté nationale, un centre de ressources et un carrefour d'apprentissage pour les entreprises familiales et les conseillers certifiés Family Enterprise. Nous donnons aux familles les ressources nécessaires pour relever les défis et saisir les occasions uniques de travailler avec des êtres chers.

Nos membres créent des liens, apprennent et progressent ensemble grâce à des activités sociales et éducatives dynamiques, à des groupes consultatifs intimes entre pairs, à des séances de mentorat individuel, à des expériences d'apprentissage en ligne et en personne et à l'accès à des professionnels spécialement formés à la dynamique des entreprises familiales.

Nous croyons que les entreprises familiales sont essentielles afin de bâtir un avenir meilleur pour les collectivités et l'économie du Canada. Notre rôle? Stimuler leur force et favoriser leur réussite.

SOURCE Entreprises familiales Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Kathryn Hendrick, 416 277-6281, [email protected]