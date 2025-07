Changement de prix de la Nintendo Switch

VANCOUVER, BC, le 30 juin 2025 /CNW/ - Les prix des consoles et produits originaux de la famille Nintendo Switch au Canada changeront en fonction des conditions du marché. Cela comprend les prix de la Nintendo Switch - Modèle OLED, de la Nintendo Switch, de la Nintendo Switch Lite, des jeux physiques et numériques Nintendo Switch, ainsi que des accessoires Nintendo Switch. D'autres produits Nintendo, y compris les amiibo et les abonnements Nintendo Switch Online, subiront également des changements de prix. Remarque : Ce changement de prix ne s'applique pas aux accessoires, jeux, ou consoles Nintendo Switch 2. Les informations relatives aux prix spécifiques pour le marché canadien seront partagées le 1er août sur www.nintendo.com/fr-ca/store/.

SOURCE Nintendo du Canada

Julie Gagnon, [email protected]