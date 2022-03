Changement de nom pour MCG Avocats et Emmanuel Cardinal : place à Résolex

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Référence à Montréal, le cabinet d'avocats MCG Avocats va prochainement changer de nom au profit de Résolex. Un nom différent, mais une expertise inchangée. Le cabinet de Me Emmanuel Cardinal et Me Daniel Cosneanu est notamment connu pour son expertise en droit des affaires, en droit commercial et en litige civil.

Deux avocats montréalais de référence : Me Emmanuel Cardinal et Me Daniel Cosneanu

Opérant dans de nombreuses disciplines du droit au Québec, le cabinet MCG Avocats s'engage à appréhender rapidement les problématiques de ses clients afin d'agir dans les meilleurs délais, tout en répondant à leurs attentes.

L'éthique est inscrite dans l'ADN du cabinet, au même titre que la déontologie, la confidentialité et les honoraires justes. Tout cela dans le but d'assurer à tous les Québécois un traitement juste de leur dossier. L'expertise de professionnels multidisciplinaires permet de maximiser l'atteinte des objectifs de ses clients.

Impliqué bénévolement, MCG Avocats est très proche d'Info Entrepreneurs (avec la Chambre du commerce du Montréal métropolitain) ainsi que de La Fondation du maire de Montréal. Forts de leur expertise, Me Emmanuel Cardinal et son équipe offrent bénévolement leurs conseils juridiques aux différents membres et entrepreneurs de la Fondation.

Résolex : une expertise dans de nombreux domaines du droit

Le cabinet d'avocats montréalais Résolex, anciennement MCG Avocats, exerce dans les domaines suivants :

Droit des affaires

Droit corporatif

Droit de l'assurance

Droit immobilier

Faillite et insolvabilité

Litige civil et commercial

Responsabilité professionnelle

Arbitrage civil et commercial

Médiation civile et commerciale

Choisir Résolex, c'est vous assurer d'une prise en charge sérieuse de votre dossier par un cabinet d'avocats référence à Montréal. Le cabinet est à votre écoute et vous accompagne tout au long de votre affaire, mené par Me Emmanuel Cardinal.

Emmanuel Cardinal : à la tête de Résolex Société d'avocats

Indissociable de MCG Avocats, Emmanuel Cardinal est membre du Barreau du Québec depuis 2011. Il étudie le commerce international à HEC, et poursuit par des études en droit à l'Université de Sherbrooke et des études en psychologie et criminologie à l'Université de Montréal.

Sa formation lui ayant forgé une large expertise, Me Cardinal opère notamment dans les affaires relatives au droit de l'immobilier, de la construction ou encore le droit des assurances et des affaires. Il a également été membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce Canada Cameroun, dont il a d'ailleurs été impliqué dans sa création.

Forts de ses expériences, cela lui confère une expertise et une crédibilité indiscutables dans le domaine juridique. Il s'agit là d'un des avocats références à Montréal, qui agit également comme médiateur accrédité auprès de la Cour du Québec district de Montréal.

Nul doute que Me Emmanuel Cardinal et son cabinet Résolex n'ont pas fini de faire parler d'eux.

SOURCE MCG Avocats

Renseignements: Emmanuel Cardinal, [email protected], 514-507-7108