CHANGEMENT DE LIEU - Invitation aux médias - La ministre de la Sécurité publique se rend à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour faire le point sur les inondations 2019

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse afin de faire le point sur les inondations printanières. Pour l'occasion, elle sera accompagnée par la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Sonia Paulus et du vice-président de la Croix Rouge canadienne - Québec, M. Pascal Mathieu.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le lundi 4 novembre 2019



Conférence de presse : 13 h 30



Lieu : Hôtel de Ville

3000, chemin d'Oka Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274