CHANGEMENT DE LEADERSHIP À LA TÊTE DE SAYONA AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona Mining Limited annonce que M. Guy Belleau agira à titre de chef de la direction de Sayona Inc. à compter du 1er janvier 2023. M. Guy Laliberté lui passe le flambeau après avoir guidé de main de maître Sayona au cours des dernières années. M. Laliberté agira désormais à titre de conseiller stratégique auprès de M. Brett Lynch, directeur général et chef de la direction de Sayona Mining.

Depuis qu'il s'est joint à Sayona en 2019, M. Laliberté a présidé une expansion majeure de l'empreinte de l'entreprise au Québec, en orchestrant entre autres l'acquisition et le redémarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord, l'acquisition des projets Moblan et Lac-Albert et le développement des deux pôles de lithium de Sayona, en Abitibi-Témiscamingue et en Eeyou Istchee Baie-James. Sous sa gouverne, Sayona est devenue l'une des entreprises les plus proactives de toute l'industrie lithium en Amérique du Nord et s'est engagée à ce que ses projets deviennent des éléments de fierté pour les communautés et le Québec. M. Laliberté a également su accorder une place prépondérante aux Premières Nations et aux communautés d'accueil au sein des projets de Sayona. Aujourd'hui, Sayona possède la plus grande part des ressources de lithium au Québec et au Canada et entend les développer dans le respect des principes du développement durable. L'apport de Guy Laliberté aux secteurs québécois et canadien du lithium est immense et Sayona veut souligner son apport pour notre industrie au cours de sa grande carrière.

Nous le remercions de sa contribution, de son leadership et nous sommes ravis de pouvoir continuer à compter sur ses conseils éclairés.

« Au cours de ces dernières années, Guy Laliberté m'a appuyé sans relâche et ce sont ses idées et sa connaissance fine de l'industrie minière qui ont permis à Sayona de se hisser dans la position de leader en Amérique du Nord. Guy a démontré sa compréhension, sa vision, sa passion et ses compétences uniques en développant, avec l'industrie privée et les instances gouvernementales, une industrie durable basée sur le lithium, au Québec et au Canada, qui sera appelée à remplacer les fournisseurs asiatiques dans l'approvisionnement du marché nord-américain. Je suis privilégié qu'il ait accepté de continuer de faire équipe avec moi puisqu'il m'épaulera désormais en tant que conseiller stratégique. Il pourra se concentrer sur cette mission avec Sayona pour réaliser ce rêve d'une industrie québécoise des minéraux critiques de classe mondiale. Chez Sayona, nous sommes fiers de le soutenir dans sa quête. Vive le Québec ! Vive Guy Laliberté! », a déclaré M. Brett Lynch, directeur général et chef de la direction de Sayona Mining.

« Maintenant, Sayona est privilégiée de pouvoir compter sur un haut dirigeant de la stature et de l'expérience de Guy Belleau pour poursuivre son expansion. L'avenir s'annonce radieux pour notre organisation », a ajouté M. Lynch.

Dès son arrive à la tête de Sayona au Québec, Guy Laliberté a mis au sommet de ses priorités le développement de relations d'égal à égal avec les Premières Nations, en particulier avec la Première Nation Abitibiwinni, qui est aujourd'hui un partenaire privilégié de l'organisation.

« Nous saluons le travail de Guy Laliberté ces dernières années. Par son entremise, nos relations avec Sayona ont été empreintes de respect et de transparence, ce qui nous a permis de développer un partenariat prometteur pour notre nation. Merci Guy! », a déclaré Monik Kistabish, Grande cheffe de la Première Nation Abitibiwinni Pikogan.

Guy Belleau

M. Belleau a fait son arrivée au sein de Sayona cette année à titre de président du Pôle Abitibi-Témiscamingue. Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, il est un haut dirigeant d'exception dans le secteur minier, ayant occupé des postes stratégiques au sein des plus grandes entreprises minières au Québec et au Canada.

Ingénieur de formation, il a entre autres été chef de l'exploitation chez ArcelorMittal Mines Canada, directeur général chez Ressources Falco et directeur général de la mine Éléonore de Goldcorp, où il a supervisé toutes les étapes menant de l'exploration à la construction et à l'opération de la mine. Durant sa carrière il a également œuvré au sein du CA de l'Association minière du Québec et jusqu'à tout récemment il a servi à titre de président du conseil d'administration de l'Institut national des mines du Québec et ce, depuis 2018.

« Sayona est entre d'excellentes mains au Québec grâce à Guy Belleau. Son dynamisme, sa fine connaissance du secteur minier et des communautés d'accueil et son expertise nous permettent d'entrevoir la suite avec pleine confiance. Le plan de transition piloté par M. Laliberté a permis le recrutement de M. Belleau et, aujourd'hui, lui confier le futur des projets de Sayona au Québec est un geste naturel. Notre équipe est encore plus forte grâce à cette décision », a conclu M. Lynch.

M. Belleau poursuivra l'exécution de la stratégie et du plan d'affaires qui a permis à Sayona de se positionner avantageusement en tant que leader nord-américain de la transition énergétique.

MM. Laliberté et Belleau travailleront en étroite collaboration afin d'assurer une transition harmonieuse.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

