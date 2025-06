Changement de leadership à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - Mme Julie Pouliot nommée nouvelle présidente-directrice générale

Montréal, le 25 juin 2025 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal annonce aujourd'hui avec enthousiasme un changement important à sa direction. Après neuf années à la tête de l'organisation, M. Paul Bergeron prendra une retraite bien méritée le 30 juin prochain. Il sera remplacé par Mme Julie Pouliot, une gestionnaire d'exception au parcours multidisciplinaire, reconnue pour son leadership transformationnel, le développement des affaires et son engagement social.

La nouvelle PDG de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Mme Julie Pouliot. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal)

« Depuis 20 ans, à titre de membre du CA et de PDG, j'ai mis toute mon énergie pour impacter favorablement le développement des soins, de la recherche et de l'enseignement à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal ainsi qu'à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. Et comme vous le savez peut-être déjà, nous avons ajouté tout dernièrement l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies afin d'inclure la pédopsychiatrie à notre mission. En toute humilité, je vous laisse une organisation en santé qui continuera de progresser au courant des prochaines années », confie Paul Bergeron.

Depuis sa nomination en 2015, Paul Bergeron a joué un rôle clé dans la croissance et le rayonnement de la Fondation. Parmi ses principales réalisations figurent la relance de la campagne majeure Transformons des vies ensemble, qui a permis d'amasser plus de 21 millions de dollars, et la mobilisation exemplaire de la communauté médicale lors de la campagne interne, dont l'objectif d'un million de dollars a été atteint grâce au leadership de la Dre Vicky Soulière. « Nous avons traversé des moments difficiles, notamment la pandémie, mais toujours avec la conviction profonde de soutenir les patients, les soignants et la recherche. C'est ce qui nous a guidés dans toutes nos actions », a mentionné M. Bergeron.

Pour lui succéder, la Fondation accueille Julie Pouliot à titre de présidente-directrice générale. Détentrice d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en management de HEC Montréal, Mme Pouliot possède une solide expérience en gestion du changement acquise dans des secteurs aussi variés que l'énergie, les services financiers et les technologies de l'information. Son parcours témoigne d'une vision stratégique combinée à un souci humain profond.

« C'est avec beaucoup d'humilité et d'enthousiasme que je me joins à la Fondation, une organisation dont l'impact dépasse largement les murs des hôpitaux qu'elle soutient. » affirme la nouvelle PDG. « Je suis impatiente de collaborer avec les équipes, les donateurs et les partenaires pour continuer à transformer des vies. J'ai longtemps donné au cours de mon passage dans le monde corporatif, et je souhaite mettre mes années d'expérience au profit d'une cause qui m'est chère et à laquelle je suis attachée : la santé physique et la santé mentale. D'autant plus que l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal est un peu mon hôpital de référence et celui de mes proches. »

Engagée depuis plusieurs années dans le milieu communautaire, notamment à titre de présidente des conseils d'administration de La rue des Femmes et du Centre des technologies du gaz naturel, Mme Pouliot incarne un leadership mobilisateur et profondément ancré dans les valeurs d'entraide et de développement durable.

« La nomination de Julie Pouliot marque une nouvelle étape pour la Fondation. Un comité d'administrateurs, appuyé par une firme externe de recrutement, a mené un processus de sélection rigoureux. Son expertise, son dynamisme et les liens qu'elle a tissés dans le milieu des affaires seront des atouts majeurs pour la suite », souligne M. Bernard Pitre, président du conseil d'administration de la Fondation.

La Fondation souhaite la bienvenue à Mme Pouliot dans la grande famille de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost et de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies.

