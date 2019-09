Changement de garde au Conseil de CPA Canada

Mme Whitewood a obtenu son titre comptable en 1998 et s'est jointe au Conseil d'administration de CPA Canada en septembre 2017. Auparavant vice-présidente, elle succède à Terry LeBlanc, FCPA, FCGA, dont le mandat a pris fin après six années au Conseil, dont deux à titre de président.

« Je suis très heureux qu'Amanda prenne la relève. Elle est entièrement dévouée au Conseil et, pendant son mandat comme vice-présidente, elle nous a tous fait profiter à maintes reprises de ses vastes connaissances, précise M. LeBlanc. Je suis persuadé que son expérience et ses idées éclairées sur le leadership de la profession nous seront profitables. »

Native de la Colombie-Britannique, Mme Whitewood a fait ses premières armes à Montréal et vit maintenant à Halifax. Forte de plus de 25 années d'expérience à titre de gestionnaire dans les secteurs des soins de santé, de l'administration publique et de l'enseignement postsecondaire, Mme Whitewood est actuellement la directrice de l'exploitation du centre hospitalier universitaire IWK. Établissement reconnu mondialement, l'IWK Health Centre offre des services aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles de Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, et des soins surspécialisés aux habitants de Terre-Neuve-et-Labrador.

« CPA Canada trace la voie de la réussite en menant des projets comme Voir demain, un effort de consultation audacieux visant à définir l'avenir de la profession, souligne Mme Whitewood. Tournés vers l'avenir, les CPA du Canada continueront à offrir les compétences exigées par le marché et, par leur appui stratégique, aideront les organisations à créer de la valeur. »

Comme nouveau vice-président, M. Olfert amène 30 années d'expérience approfondie dans les secteurs public et privé et auprès d'OSBL. M. Olfert est associé directeur, Gestion des risques, de la qualité, de la réglementation et de la réputation chez Deloitte Canada; de 2013 à 2016, il était associé directeur, Audit. Il dirige l'Institut Deloitte pour l'innovation et la qualité en audit, siège d'une profonde réflexion sur la qualité de l'audit et sur les démarches possibles pour la réalisation des futures missions.

Au sein de la profession comptable, M. Olfert est un bénévole de longue date auprès de CPA Manitoba, ayant présidé des conseils et comités d'organisations qui se consacrent entre autres à l'évaluation et à la formation des CPA dans l'Ouest canadien et à l'échelle nationale. En 2009, il a obtenu le titre de conseiller en management certifié (CMC) et en 2017, le titre d'IAS.A, délivré par l'Institut des administrateurs de sociétés du Canada.

« C'est un honneur pour moi de siéger au Conseil d'administration de CPA Canada à titre de vice-président et d'aider la profession à relever les défis et à saisir les possibilités dans le contexte d'une économie changeante, affirme M. Olfert. Je me réjouis à l'idée de travailler avec Amanda, mes collègues du Conseil, les employés de CPA Canada et les autres intervenants, dans le but d'assurer la réussite de la profession. »

