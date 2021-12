OTTAWA, ON, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Le Conseil d'administration du Centre d'excellence sur le TSPT a annoncé aujourd'hui que Patrick Smith, Ph. D., président fondateur et chef de la direction, responsable de la mise sur pied de ce nouvel organisme, prendra sa retraite à compter du 1er janvier 2022. Le Conseil a également annoncé que Fardous Hosseiny, chef de la direction adjoint, a accepté sa nomination à titre de nouveau président et chef de la direction du Centre.

Lors de l'annonce de son départ à la retraite, M. Smith a déclaré que son rôle au sein du Centre d'excellence a toujours été de définir les fondements de pratiques d'entreprise rigoureuses, de susciter et de favoriser une participation significative des intervenants, et de constituer une équipe compétente capable de soutenir le bon fonctionnement des activités à venir. « Mon mandat n'était pas de réaliser un objectif précis en respectant un échéancier, mais plutôt de constituer l'équipe, de faire démarrer les activités à plein régime, puis de me retirer pour voir l'organisme prendre son envol », précise-t-il. [traduction]

En ce qui concerne l'établissement d'une présence pancanadienne pour un nouvel organisme pendant une pandémie mondiale, M. Smith affirme que les succès obtenus pendant la très courte existence du Centre surpassent ses attentes. « Nous avons instauré un modèle de "Réseau de réseaux" qui s'articule autour de quatre groupes de référence, reflétant la diversité des vétérans, des familles des vétérans, des fournisseurs de services et des chercheurs. Nous avons acquis une réputation internationale à titre de partenaires de recherche de confiance et conclu des partenariats stratégiques avec des organismes qui se consacrent aux vétérans et à leur famille. Nous avons constitué une équipe d'experts comprenant des conseillers qui œuvrent auprès des vétérans et de leur famille, qui font partie intégrante de nos méthodes de travail. Ce modèle de partenariat fondé sur l'expertise vécue nous guide dans la mise en place d'un accès à des ressources et à des mesures de soutien sécuritaires et de grande qualité, qui veillent à la dignité des vétérans et de leur famille, et qui représentent une source d'espoir, des possibilités de contacts et un sentiment de communauté. » [traduction]

Scott McLean, président du conseil d'administration du Centre d'excellence - TSPT, a déclaré qu'il est difficile de voir un leader visionnaire tel que M. Smith quitter le Centre, mais il a confiance dans les solides assises qui ont été instaurées. « J'aimerais féliciter Patrick de nous avoir amenés là où nous en sommes aujourd'hui, et je lui souhaite une retraite enrichissante et bien remplie. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à notre nouveau président et chef de la direction, Fardous Hosseiny, avec qui j'ai beaucoup travaillé au sein de la direction. Je crois fermement dans l'avenir du Centre d'excellence ainsi que dans la compétence de l'équipe de direction qui nous guide alors que nous entrons dans cette nouvelle étape d'évolution de l'organisme. » [traduction]

Fardous Hosseiny a déclaré être profondément honoré de se voir confier le mandat de poursuivre l'orientation établie à l'égard des vétérans et des membres de leur famille au cours des derniers mois, et de prendre appui sur les bases instaurées par M. Smith. M. Hosseiny a ajouté qu'il était heureux de travailler avec MaryAnn Notarianni, qui assumera le rôle de chef de la direction adjointe et de vice-présidente, mobilisation des connaissances, ainsi qu'avec Joy Pavelich, qui complétera l'équipe de direction à titre de vice-présidente directrice, stratégies et opérations.

« Ayant collaboré étroitement avec MaryAnn et Joy au cours de la dernière année et demie dans le cadre de l'établissement de nos fondements et de nos liens avec notre communauté, j'ai confiance en notre vision commune en soutien aux vétérans et à leur famille, qui comptent sur notre leadership pour donner vie aux travaux du Centre. » [traduction]

Comme annoncé par le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale au mois de mai 2018, le mandat du Centre d'excellence - TSPT est de faire progresser le dossier de la santé mentale, la recherche et les mesures de soutien afin d'améliorer les soins offerts aux vétérans des Forces armées canadiennes et de la GRC ainsi qu'à leur famille partout au pays.

