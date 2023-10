CHANGEMENT D'HORAIRE SUR LA LIGNE EXO13 - MONT-SAINT-HILAIRE DÈS LE 13 NOVEMBRE

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - L'horaire de train de la ligne exo13 - Mont-Saint-Hilaire sera légèrement modifié à compter du 13 novembre 2023. Les changements font varier d'une à deux minutes à l'heure de passage en vigueur actuellement à certaines gares, et ce, sur certains voyages seulement.

Ces ajustements ont été effectués après une révision des temps de parcours visant à offrir une meilleure ponctualité du service sur l'ensemble du trajet. Le nouvel horaire améliorera l'adhérence à l'horaire en minimisant les retards liés aux passages de trains d'autres organisations ferroviaires et en prenant en compte une limite de vitesse permanente imposée sur le parcours. S'inscrivant dans une série d'initiatives afin d'améliorer la ponctualité, d'autres ajustements pourraient survenir dans les mois à venir.

Exo invite ses usagers à consulter le nouvel horaire de la ligne exo13 - Mont-Saint-Hilaire : exo.quebec/MSH. Les usagers peuvent également prévoir leurs correspondances en consultant les horaires et l'état du service sur l'application Chrono.

À propos d'exo

