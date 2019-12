Changement d'heure - Bilan des travaux et recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Nous vous avisons qu'une audience spéciale de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à 9 h à Montréal. Madame Régine Laurent, les deux vice‑présidents, MM. André Lebon et Michel Rivard, et les commissaires seront présents.

Madame Laurent présentera le bilan des travaux effectués par la CSDEPJ au cours des derniers mois. Nous vous donnerons des données sur le nombre de témoignages reçus, nous dresserons un portrait des grandes thématiques qui se dégagent et nous vous présenterons des constats et recommandations suite aux travaux effectués.









QUOI : Bilan des travaux de la CSDEPJ et recommandations de mi-mandat







QUI : Régine Laurent, présidente de la CSDEPJ

André Lebon, vice-président de la CSDEPJ

Michel Rivard, vice-président de la CSDEPJ

Commissaires













QUAND : Le mercredi 18 décembre 2019, à 10 h







OÙ : Salle d'audience principale de la CSDEPJ

500, boul. René-Lévesque Ouest, 9e étage

Montréal (Québec) H2Z 1W7

L'audience spéciale sera également web diffusée.

La salle d'audience sera disponible pour les photographes et les caméras en début de rencontre. Une période de questions pour les journalistes suivra.









SOURCE Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Renseignements: Laura Emmanuelle Gagné, Téléphone : 438 830-8264, Laura-Emmanuelle.Gagne@csdepj.gouv.qc.ca