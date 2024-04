MISSISSAUGA, ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Ya'ara Saks, feront une annonce importante concernant le logement abordable.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le mardi 2 avril 2024

Heure : 13 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Ceux qui souhaitent assister à l'annonce devront présenter une preuve d'agrément.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Nadine Ramadan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, 343-575-5436, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]