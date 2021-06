Changement à la présidence de l'ARCQ : François Carrier devient le nouveau président

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) tient à souligner l'arrivée de François Carrier à titre de président. Celui-ci dit vouloir faire tout en son pouvoir pour que l'Association puisse appuyer ses membres en vue de l'après-COVID-19.

« Je tiens d'abord à remercier la présidente sortante Tanya Beaumont, avec qui je travaille étroitement depuis les trois dernières années et qui s'avèrera pour moi une alliée importante dans la poursuite des objectifs de l'ARCQ. Les prochains mois seront cruciaux pour la relance de notre milieu et nous avons déjà déployé un plan d'action en ce sens », indique le nouveau président.

François Carrier croit que les actions posées par le gouvernement du Québec durant la pandémie forment un bon point de départ. « Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec a investi en moyenne 15,57 $ par habitant dans nos médias, afin d'informer la population d'une crise sanitaire sans précédent. Ces investissements dans des sources fiables d'information comme nos radios communautaires ont été le meilleur vaccin possible contre la désinformation, en permettant aux messages d'être entendus et compris par la population. Le gouvernement du Québec a été un leader au pays et dans le monde, il faut continuer à montrer la voie. Dans son plan de relance, le Québec aurait ainsi avantage à garder ses bonnes habitudes et à bâtir sur les résultats obtenus », croit François Carrier.

Ainsi, le nouveau président, aidé par le directeur de l'ARCQ, Martin Bougie, a établi une liste d'intervenants des milieux politique, économique et culturel à rencontrer dans les prochaines semaines afin de les sensibiliser aux besoins et aux solutions pour aider les membres. « Les prochains mois seront occupés, puisque nous avons déjà établi des liens avec une vingtaine de politiciens et gens d'affaires. Notre conseil d'administration travaillera sans relâche au cours des prochains mois, en accordant la priorité au développement des ventes locales et nationales, à la santé et à l'évolution de nos bingos radio, ainsi qu'aux services rendus à nos membres. », précise François Carrier.

Au passage, le nouveau président a tenu à remercier les membres. « Nous avons la chance d'avoir des membres dynamiques et proches de leur milieu, et ce, partout au Québec. Notre force première réside dans le travail quotidien d'information et de divertissement de nos 37 radios membres de l'Association », soutient François Carrier, tout en insistant sur le fait que les radios communautaires sont de véritables forces économiques et culturelles pour la province.

À propos de l'ARCQ

L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) a comme mission de contribuer au développement et à la renommée de la radiophonie communautaire québécoise. Fondée en 1979, elle regroupe aujourd'hui 37 radios membres, partout au Québec.

SOURCE Association des radios communautaires du Québec (ARCQ)

Renseignements: Contact média : Martin Bougie, directeur général, 514-287-9094 poste 110, [email protected], www.arcq.qc.ca