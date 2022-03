Changement à la direction générale de Moisson Montréal

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de Moisson Montréal, Pierre G. Brodeur, a annoncé aujourd'hui la décision de son directeur général, Richard D Daneau, de prendre sa retraite et de quitter ainsi son poste en août 2022. D'ici son départ, il continuera d'assumer l'ensemble de ses responsabilités et sera entièrement dédié à ses fonctions. À cet effet, le conseil d'administration entame le processus visant à pourvoir le poste de directeur (trice) général(e) dans les meilleurs délais.

« M. Daneau a joué un rôle significatif à la tête de l'organisme au cours des six dernières années. Il aura notamment su piloter de façon magistrale le développement de projets structurants permettant entre autres d'augmenter l'offre de fruits et légumes et ainsi promouvoir les saines habitudes alimentaires. Il aura également permis d'accélérer la quête de pérennité de Moisson Montréal et tissé des liens très étroits avec les organismes communautaires qui sont au cœur de notre raison d'être, de même qu'avec nos précieux donateurs et nombreux partenaires. Alors que nous nous entamons le processus visant à identifier la meilleur personne pour succéder à Richard, le Conseil a tenu à affirmer sa volonté que la transition à venir s'inscrive dans la continuité et qu'elle sache maximiser le talent et l'expertise de l'ensemble des membres de l'équipe en place, » affirme Pierre G. Brodeur président du conseil d'administration.

Fier de sa contribution au succès de Moisson Montréal, Richard D Daneau exprime sa reconnaissance à toute l'équipe, les employés, bénévoles, donateurs, membres du conseil d'administration qui lui ont fait confiance et qui l'ont appuyé tout au long de son mandat. « Ensemble, collectivement, il est possible de faire une différence et nous le prouvons chaque jour en approvisionnant les organismes pour nourrir les plus démunis. Moisson Montréal est un immense chantier de solidarité et mon successeur aura le privilège de piloter un organisme d'exception. »

Le conseil d'administration entreprendra un processus permettant d'identifier d'ici quelques mois la personne la mieux placée pour poursuivre le travail amorcé ces dernières années et a retenu les services du cabinet conseil Altifica pour l'accompagner dans cet important exercice.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 20 millions de Kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 714 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

SOURCE MOISSON MONTREAL

Renseignements: Relations médias : Eliane Larouche, [email protected], 514 -344-4494 Poste 314 - C. 514 701-4206