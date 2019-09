Changement à la direction du Centre Canadien d'Architecture - Le directeur du Centre Canadien d'Architecture (CCA) Mirko Zardini quittera ses fonctions le 31 décembre 2019 ; l'actuelle conservatrice en chef du CCA, Giovanna Borasi, prendra la relève en tant que directrice à compter de janvier 2020

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Fondé il y a 40 ans par Phyllis Lambert, le Centre Canadien d'Architecture poursuit sans interruption sa mission de faire de l'architecture une préoccupation publique. À la fois pôle de convergence en matière de recherche dans le domaine et musée public possédant une vaste collection, l'institution est reconnue au niveau national et international pour la perspicacité de sa voix dans le discours sur l'environnement bâti. Le tournant de cette année marquera un changement de direction, alors que Mirko Zardini quittera ses fonctions à la fin du mois de décembre 2019, après avoir dirigé le CCA pendant près de 15 ans.

Le conseil des fiduciaires, par la voix de son président Bruce Kuwabara, a annoncé qu'il avait nommé au poste de directrice Giovanna Borasi, conservatrice en chef du CCA depuis 2014, fonction qu'elle assumera dès janvier 2020. « Le CCA poursuivra son développement intellectuel tout en s'appuyant sur les standards d'excellence et le discours critique mis en place sous la direction de Mirko Zardini. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec notre prochaine directrice, Giovanna Borasi, qui, en tant que conservatrice en chef, joue déjà un rôle déterminant dans la vision curatoriale du CCA », a déclaré Kuwabara.

Zardini, au cours de son mandat, a adopté et développé la vision et l'engagement de Phyllis Lambert envers l'architecture et l'ensemble de la sphère urbaine. Il a accru la portée internationale du CCA autant qu'il a rejoint l'auditoire local, par le biais d'initiatives et de programmes publics audacieux, en recentrant les stratégies curatoriales et éditoriales autour des thématiques émergentes, en revitalisant le Centre d'étude du CCA et ses programmes de recherche académique, ainsi qu'en développant sa remarquable collection -- en particulier dans le domaine des archives. Sous sa direction, les archives d'architectes et d'historiens tels que Jean-Louis Cohen, Kenneth Frampton, Ábalos&Herreros, Cornelia Hahn Oberlander, Alessandro Poli, Umberto Riva, Álvaro Siza Vieira et Anthony Vidler, pour ne nommer que ceux-là, ont été données au CCA. L'initiative de Zardini Archéologie du numérique, lancée en 2011, a suscité des dons aussi importants d'architectes tels que Brian Boigon, Zaha Hadid, Greg Lynn et Shoei Yoh, ainsi que du Unstudio et de Foreign Office Architects. Il a également élargi le rayonnement du site web du CCA pour en faire, virtuellement, la deuxième bâtisse de l'institution.

Réfléchissant sur son mandat en tant que directeur, Zardini a déclaré : « Je n'ai jamais aspiré à devenir directeur de quoi que ce soit, mais je ne pouvais pas résister au défi qu'offrait ce poste, soit la possibilité de faire du CCA un moteur d'exploration et de recherche à la fine pointe de la pensée et de la pratique architecturale. Mon objectif a toujours été de poser des questions nouvelles et différentes, dans le cadre de la mission principale de l'institution de sensibiliser le public au rôle de l'architecture dans la société contemporaine, et de créer une nouvelle plate-forme autour de laquelle s'articulerait l'agenda de l'architecture du XXIe siècle. Cela voulait dire faire du CCA l'institution créative et audacieuse imaginée à l'origine par Phyllis Lambert. Mon mandat n'aurait pas été possible sans son soutien et mes objectifs pour l'institution n'auraient jamais pu être atteints sans l'expertise et l'engagement soutenu de l'équipe du CCA au cours de ces nombreuses années. La collaboration intellectuelle au sein du réseau d'architectes, d'urbanistes, des designers en aménagement de l'environnement, des historiens et des critiques de l'architecture qui partagent nos valeurs et qui génèrent des idées nouvelles, aura été également indispensable, tout comme l'énorme générosité des architectes qui ont fait don de leurs archives au CCA. »

Phyllis Lambert voit dans ce moment de transition du leadership au CCA la confirmation d'une continuité essentielle à l'organisme. C'est l'occasion de réaffirmer la mission fondamentale de l'institution, en reconnaissant l'apport des projets passés et présents, tout en ouvrant la voie à de nouvelles priorités, dont le développement orientera l'agenda du CCA pour les décennies à venir, en veillant à ce qu'il demeure l'une des plates-formes et des voix les plus pertinentes dans le discours international sur l'architecture et l'environnement bâti.

« Mirko a confirmé ma vision initiale et l'a menée plus loin, en transformant le modèle de recherche au CCA, en agrandissant de manière stratégique sa collection, en diversifiant son public et en faisant des percées audacieuses dans le domaine numérique. Pendant son mandat, Giovanna Borasi et lui ont contribué créativement à la recherche contemporaine et au débat sur l'architecture. Je me joins aux autres membres du conseil des fiduciaires du CCA pour remercier Mirko pour de nombreuses années de leadership inspiré et j'attends avec impatience de découvrir les nouvelles idées et interrogations qu'apportera Giovanna lorsqu'elle prendra les rênes de l'institution. »

Giovanna Borasi a commenté : « Je suis enthousiasmée à l'idée d'assumer le poste de directrice du CCA et j'ai hâte de guider l'institution vers sa prochaine phase. Je suis profondément reconnaissante de la confiance exprimée par le conseil des fiduciaires à l'égard de ma nomination. Je suis également reconnaissante à Phyllis Lambert pour l'inspiration et le soutien constant. Je tiens tout particulièrement à remercier Mirko Zardini, avec qui j'ai travaillé de près, au cours de nombreuses années et dans le cadre de différents rôles, pour son leadership et sa vision. En s'appuyant sur des fondations solides, il a réuni les conditions pour que le CCA devienne une plate-forme indépendante, reconnue aujourd'hui dans le monde entier comme une voix déterminante au sein du discours sur l'architecture. »

