Changement à la direction d'Agropur coopérative

LONGUEUIL, QC, le 3 oct., 2019 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative annonce la nomination de M. Émile Cordeau à titre de chef de la direction d'Agropur coopérative, qui prendra effet le 15 octobre prochain. Devant de nouvelles opportunités qui s'offraient à M. Cordeau, Agropur a pris la décision d'accélérer son plan de relève. Ainsi, M. Robert Coallier annonce qu'il prendra sa retraite de l'entreprise le 31 décembre 2019. Cette décision permettra de donner à M. Cordeau tout l'appui nécessaire dans ses nouvelles fonctions et d'assurer une transition fluide.

Émile Cordeau, nouveau chef de la direction d’Agropur coopérative (Groupe CNW/Agropur)

« Nous sommes ravis qu'Émile ait accepté de prendre la direction de l'entreprise et de poursuivre sa carrière avec nous. Sa grande connaissance de l'entreprise, son talent et son leadership font de lui le candidat idéal pour ce poste, a indiqué Roger Massicotte, président d'Agropur. Je remercie chaleureusement Robert pour son engagement et son dévouement au cours des huit dernières années. Sous sa gouverne, Agropur s'est positionnée comme un leader dans son industrie, notamment à la suite de son expansion aux États-Unis ».

Chez Agropur depuis 2013, M. Cordeau a d'abord occupé diverses fonctions avant d'accéder au poste de vice-président principal et chef de la direction financière, jouant ainsi un rôle clé dans le développement de l'entreprise. Son talent et son leadership ont été reconnus tant à l'interne que dans la communauté d'affaires.

« Je tiens à remercier le conseil d'administration pour sa confiance et je suis particulièrement fier de prendre la direction de l'entreprise. Je mettrai toutes mes énergies à ce qu'elle demeure un leader dans ses marchés, a affirmé Émile Cordeau. Je suis reconnaissant envers Robert pour sa générosité et sa complicité qui m'ont permis d'apprendre et de grandir au sein de l'entreprise ».

Robert Coallier a déclaré : « Pour avoir recruté Émile à plus d'une occasion, l'avoir invité à se joindre à Agropur et l'avoir épaulé dans son développement au cours des six dernières années, je sais qu'il saura assumer ses nouvelles fonctions avec brio. Annonçant mon départ à la retraite, j'aimerais remercier tous mes collègues d'Agropur de m'avoir accompagné dans le développement et la transformation de notre entreprise, ainsi que le conseil d'administration pour son appui et sa confiance au cours des huit dernières années ».

Robert Coallier s'est joint à Agropur d'abord à titre de membre invité au conseil d'administration et par la suite, à titre de chef de la direction depuis 2012. Sous sa gouverne, Agropur a connu une croissance majeure, notamment sur le marché américain où il a réalisé avec succès un plan d'acquisitions qui a permis à l'entreprise de devenir un acteur significatif dans ce marché et de se positionner parmi les 20 plus grands transformateurs laitiers au monde.

Note biographique d'Émile Cordeau

Chez Agropur depuis 2013, M. Émile Cordeau a d'abord occupé diverses fonctions avant d'accéder au poste de vice-président principal et chef de la direction financière, jouant ainsi un rôle clé dans le développement de l'entreprise. Il occupait auparavant la vice-présidence du groupe des services alimentaires et commerce de proximité et a également été responsable de l'unité d'affaires des fromages fins.

Avant de joindre Agropur, Émile Cordeau a passé sept ans chez Dollarama où il a participé activement à son évolution de compagnie privée familiale à grande société publique. Émile Cordeau possède également une expérience diversifiée en finance et fusions et acquisitions au sein de compagnies telles que Transcontinental et RBC Marché des capitaux. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires des HEC Montréal.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3161 membres et ses 8800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iÖGO, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. agropur.com

