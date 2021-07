Championnat national de motocross 2021 à Deschambault - 40 000 $ du gouvernement du Québec pour encourager la tenue de l'événement

QUÉBEC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La vice première-ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent un soutien de 40 000 $ au Club MX Deschambault pour la tenue du Championnat de motocross de Deschambault.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une somme de 25 k$ issue du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR), tandis que le ministère du Tourisme alloue un montant de 15 k$ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce dernier inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Le Championnat de motocross de Deschambault et le site sur lequel il se déroule sont appréciés au-delà de la région de Portneuf. Des coureurs nationaux et internationaux de plus en plus nombreux et d'envergure y participent chaque année depuis 2013. Cette popularité grandissante a un effet positif direct sur le nombre et la provenance des spectateurs de même que sur l'étendue de la couverture médiatique. C'est tout à l'avantage de notre région de la Capitale-Nationale, car elle démontre, une fois de plus, la qualité des expériences qu'elle propose et le potentiel inouï qu'elle possède dans des sphères d'activités multiples. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le gouvernement du Québec soutient le Championnat national de motocross de Deschambault qui anime la région et génère des retombées touristiques considérables. Je félicite les organisateurs qui ont réussi à adapter leur événement afin de permettre la tenue de cette compétition très attendue. Voilà une occasion de tirer parti de la saison estivale au Québec et d'en profiter pour visiter les attraits touristiques de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les promoteurs, des passionnés de motocross et de l'événementiel, apportent continuellement des améliorations à ce championnat. Ils bonifient l'accueil des coureurs, des visiteurs et la qualité des lieux. Ils innovent pour créer une atmosphère et des activités pour tous, ce qui fait du site de Deschambault l'un des sites de compétition de motocross le plus important au Canada, et ça, c'est très bon pour la région de Portneuf. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le PAAR, géré par le Secrétariat à la Capitale-Nationale, est doté d'une enveloppe annuelle de 10 millions de dollars. Il vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

Le Championnat national et Grand national amateur de motocross se tient du 29 au 31 juillet 2021. Il s'agit du seul événement sur un circuit de neuf courses à se tenir au Québec. La compétition se divise en une trentaine de catégories et différents groupes d'âge. Il attire les meilleurs pilotes amateurs du pays.

