MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce que son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») aura lieu en format virtuel le mercredi 25 août 2021 à 18 h 00 HAE (heure de Montréal) / le jeudi 26 août 2021 à 8 h 00 HNEA (heure de Sydney). L'avis de convocation à l'assemblée, la circulaire d'information de la direction et les autres documents afférents (les « documents de l'assemblée ») ont été envoyés à tous les actionnaires. Les documents de l'assemblée sont aussi disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com.

En raison des impacts toujours bien présents de la pandémie de COVID-19, des orientations et des restrictions imposées par les gouvernements en lien avec la pandémie et des directives de santé publique limitant les rassemblements en personne, l'assemblée aura lieu en format virtuel, sous la forme d'une webdiffusion en direct accessible à l'adresse : https://web.lumiagm.com/456553676 ou via l'application Lumi AGM. Des instructions détaillées permettant aux actionnaires de s'inscrire et de participer à l'assemblée sont fournies dans les documents de l'assemblée. Afin d'accéder à l'assemblée virtuelle, les actionnaires auront besoin d'une connexion Internet et d'un appareil muni d'un accès Internet.

Les détails de l'assemblée sont indiqués ci-dessous :

Dates : Le mercredi 25 août 2021 (Montréal) / le jeudi 26 août 2021

(Sydney) Heures : 18 h 00 HAE (heure de Montréal) / 8 h 00 HNEA (heure de

Sydney) Accès à l'assemblée virtuelle : https://web.lumiagm.com/456553676 ou via l'application Lumi AGM (les instructions pour y accéder sont fournies dans les documents de l'assemblée)

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants, qui a su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. En plus du projet de la phase II d'expansion partiellement complété au Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom. La Société vend son concentré de minerai de fer partout dans le monde à ses clients en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada.

Pour plus d'informations à propos de Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Renseignements: Michael Marcotte, CFA, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-316-4858, poste 128, [email protected]

