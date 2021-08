MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre d'entente avec Caterpillar Inc. (NYSE : CAT) (« Caterpillar ») visant à mettre en œuvre des technologies de forage avancées faisant appel à l'intelligence artificielle (les « technologies ») sur la machinerie Cat à sa mine du Lac Bloom (« Lac Bloom »).

Le projet mettra progressivement en fonction une flotte de foreuses électriques Cat télécommandées, semi-autonomes et entièrement autonomes, utilisant les technologies développées, conçues et/ou intégrées par Caterpillar. Champion mettra à contribution son équipe expérimentée de travailleurs et Toromont Cat, concessionnaire indépendant de Caterpillar, offrira son soutien après-vente. La collaboration visera à optimiser la productivité d'exploitation et à réduire la consommation d'énergie de la mine du Lac Bloom, tout en démontrant les capacités avancées des technologies de forage de Caterpillar. Une stratégie de forage dite de la foreuse à l'usine (Drill-to-Mill) (« D2M ») sera déployée à l'aide d'une série de systèmes étroitement intégrés, propulsés par les solutions MineStar™ de Cat®, en vue d'optimiser les processus de forage, de chargement et de transport. La stratégie D2M vise un meilleur rendement du procédé en fournissant du matériel d'alimentation optimisé à l'usine, tout en composant avec des conditions d'exploitation dynamiques.

À l'aide de données en temps réel, d'intelligence artificielle et d'analytique, la technologie intégrée de Caterpillar aidera Champion à évaluer l'état de la machinerie, des technologies et des matériaux, afin de permettre la prise de décisions d'exploitation plus adéquates et plus rapides et une exécution uniforme sur la totalité de la chaîne de valeur minière de Champion. Le but de cette collaboration sera de livrer une solution technologique pleinement intégrée de la foreuse à l'usine, propulsée par la connectivité des données et l'analyse avancée afin, ultimement, d'améliorer l'arrimage entre la mine et l'usine pour arriver à un procédé d'entreprise global plus efficient, qui résultera en une matière première plus uniforme pour répondre aux exigences et aux spécifications du produit final.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Nous sommes honorés de collaborer avec des piliers de l'industrie comme Caterpillar et Toromont Cat et nous sommes persuadés que l'expertise éprouvée et l'ingéniosité de notre personnel seront des atouts dans le déploiement de ces technologies. L'objectif et la vision d'améliorer nos pratiques minières et, ultimement de réduire les pertes et la consommation d'énergie sont à l'origine de cette collaboration. Toute l'équipe de la mine du Lac Bloom a déjà démontré sa capacité à travailler avec acharnement pour atteindre des niveaux élevés de rendement, et ce, depuis la mise en service de la mine en 2018. Ce faisant, nous améliorons continuellement nos opérations en ayant recours aux meilleures technologies minières qui existent ou qui arrivent sur le marché. L'approche D2M, de la foreuse à l'usine, cadre bien avec notre valeur fondamentale : le respect du territoire que nous exploitons. Cette technologie nous permettra d'extraire, de façon responsable, des ressources non renouvelables de la meilleure façon possible. »

À propos de Champion Iron Limited

La société, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants, qui a su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. En plus du projet de la phase II d'expansion partiellement complété au Lac Bloom, Champion contrôle également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom. La société vend son concentré de minerai de fer partout dans le monde à ses clients en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par M. David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Renseignements: Michael Marcotte, CFA, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-316-4858, poste 128, [email protected]

