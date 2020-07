MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination d'Alexandre Belleau au poste de chef des opérations. M. Belleau a joué un rôle clé dans la remise en service et l'exploitation de la mine du Lac Bloom depuis qu'il s'est joint à Champion en 2016. Il occupait, jusqu'à tout récemment, le poste de directeur général des projets et de l'innovation, où il a mené les efforts de la Société dans le cadre du projet de la phase II d'expansion de la mine.

« Au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, je suis heureux de reconnaître le talent et les nombreuses réalisations d'Alexandre. Grâce à sa ténacité et sa capacité éprouvée à livrer les projets dans les échéanciers et les budgets prévus, il constitue un actif important au sein de la Société, a déclaré David Cataford, chef de la direction de Champion. Au cours des dernières années, Alexandre a travaillé étroitement avec l'équipe de direction, contribuant aux succès des projets et de l'entreprise. Je suis heureux à l'idée de continuer à mettre en œuvre nos plans de croissance stratégique avec la complicité d'Alexandre dans ce nouveau poste et du reste de notre formidable équipe. C'est ainsi que nous consoliderons notre statut de chef de file émergent dans l'industrie mondiale du minerai de fer à haute teneur. »

M. Belleau est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et est membre du comité exécutif de l'Association minière du Québec.

À propos de Champion Iron Limited

La Société, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec, et à proximité d'autres producteurs de minerai de fer établis. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec.

La Société a fait l'acquisition des actifs du Lac Bloom alors que ces derniers étaient sous la protection de la Loi sur la faillite en avril 2016 et suivant la publication d'une étude de faisabilité le 16 février 2017, la Société a remis en service la mine du Lac Bloom en février 2018, pour expédier son premier chargement de minerai de fer le 1er avril 2018. En juin 2019, la Société a publié les conclusions d'une étude de faisabilité portant sur la phase II d'expansion qui envisage de doubler la capacité globale du Lac Bloom, de 7,4 Mtpa à 15 Mtpa. Le 16 août 2019, la Société a acquis la participation en capitaux propres de 36,8 % de Ressources Québec dans Minerai de fer Québec inc., de telle sorte qu'elle détient maintenant 100 % de Minerai de fer Québec inc., propriétaire et exploitant de la mine du Lac Bloom.

Pour plus d'informations à propos de Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

