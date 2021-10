Production trimestrielle de 2,1 M tmh, résultat net de 114,6 M$, BPA de 0,23 $ et BAIIA de 200,0 M$

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats opérationnels et financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2021.

1. Faits saillants

Santé et sécurité, et développement durable

Aucune blessure sérieuse à déclarer et aucun incident environnemental majeur survenu au cours de la période; des campagnes de sensibilisation ont été mises en place et des efforts d'amélioration continue sont déployés à tous les niveaux de l'organisation;

Pleine utilisation du laboratoire de dépistage de la COVID-19 et maintien des mesures de prévention dans le respect des directives du gouvernement du Québec (le « Gouvernement ») visant à atténuer les risques liés à la COVID-19;

En lien avec nos valeurs d'entreprise de même que dans le respect et la reconnaissance des liens entre les occupants ancestraux du territoire et l'environnement naturel, la Société a organisé des ateliers visant à familiariser ses employés avec la culture innue. De plus, la Société a participé et contribué aux activités de commémoration qui ont eu lieu dans la communauté d'Uashat mak Mani-utenam lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre 2021;

Lancement d'un programme de mentorat pour les femmes visant à favoriser l'intégration et le recrutement d'un plus grand nombre de femmes au sein de l'effectif de la Société; et

Publication de la Déclaration sur l'esclavage moderne 2021 de la Société et du rapport 2020 sur le développement durable, tous deux disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com .

Financiers

Revenus de 331,0 M$ et de 876,4 M$ pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, respectivement, comparativement à 311,0 M$ et 555,6 M$ pour les mêmes périodes en 2020;

BAIIA 1 de 200,0 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 199,0 M$ à la même période en 2020. BAIIA 1 de 605,8 M$ pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 329,1 M$ à la même période en 2020;

de 200,0 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 199,0 M$ à la même période en 2020. BAIIA de 605,8 M$ pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 329,1 M$ à la même période en 2020; Résultat net de 114,6 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021 (BPA de 0,23 $), comparativement à 112,2 M$ à la même période en 2020 (BPA de 0,24 $). Résultat net de 338,9 M$ pour le semestre terminé le 30 septembre 2021 (BPA de 0,67 $), comparativement à 187,7 M$ à la même période en 2020 (BPA de 0,40 $);

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation s'élevant à 374,1 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, ce qui représente des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action 1 de 0,74 $, comparativement à 131,4 M$ ou 0,28 $ à la même période en 2020. Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation s'élevant à 361,5 M$ pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, ce qui représente des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action 1 de 0,71 $, comparativement à 206,7 M$ ou 0,44 $ à la même période en 2020;

de 0,74 $, comparativement à 131,4 M$ ou 0,28 $ à la même période en 2020. Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation s'élevant à 361,5 M$ pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, ce qui représente des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action de 0,71 $, comparativement à 206,7 M$ ou 0,44 $ à la même période en 2020; Rachat intégral du solde résiduel de 125,0 M$ du total de 185,0 M$ d'actions privilégiées détenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec de Minerai de fer Québec inc. (« MFQ »), la filiale de la Société, ce qui a mis fin aux versements de dividendes d'actions privilégiées et réduit le coût global du capital;

Prélèvement de 20,0 M$ de la convention de prêt avec Investissement Québec, soutenue par le Fonds du développement économique (le « prêt d'IQ ») pour financer la mise à niveau des infrastructures portuaires et de transbordement existantes de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (« SFPPN »); et

Liquidités disponibles1 et trésorerie soumise à des restrictions totalisant 567,5 M$ au 30 septembre 2021, comparativement à 466,7 M$ au 30 juin 2021 et à 680,5 M$ au 31 mars 2021.

Opérationnels

Production de 2 089 100 tmh de concentré de minerai de fer (« Fe ») à haute teneur (66,3 % Fe) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 2 268 800 tmh de concentré à haute teneur (66,1 % Fe) à la même période en 2020. Production de 4 025 100 tmh de concentré à haute teneur (66,3 % Fe) pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 4 067 600 tmh de concentré à haute teneur (66,3 % Fe) à la même période en 2020;

(66,3 % Fe) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 2 268 800 tmh de concentré à haute (66,1 % Fe) à la même période en 2020. Production de 4 025 100 tmh de concentré à haute (66,3 % Fe) pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 4 067 600 tmh de concentré à haute (66,3 % Fe) à la même période en 2020; Taux de récupération du Fe de 83,3 % et de 83,1 % pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, respectivement, comparativement à des taux de récupération du Fe de 85,2 % et 83,8 %, respectivement, pour les mêmes périodes en 2020; et

83,3 % et de 83,1 % pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, respectivement, comparativement à des taux de récupération du 85,2 % et 83,8 %, respectivement, pour les mêmes périodes en Coût comptant total franco à bord (« FAB »)1 de 56,2 $/tms (44,6 $ US/tms) (C1) et de 58,2 $/tms (46,8 $ US/tms) respectivement pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021 comparativement à 48,5 $/tms (36,4 $ US/tms) et 53,1 $/tms (39,1 $ US/tms), respectivement, pour les mêmes périodes en 2020.

Croissance et développement

Lancement d'une étude de faisabilité à la suite d'essais en laboratoire, afin d'évaluer le retraitement et les infrastructures requises pour la production commerciale d'un produit à 69 % Fe servant à la fabrication de boulettes à la réduction directe;

Avancement des travaux dans le cadre de la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet de minerai de fer Kamistiatusset (le « projet Kami »), laquelle devrait être complétée au deuxième semestre de 2022, en lien avec la stratégie de la Société d'évaluer ses possibilités de croissance au sein même de son portefeuille de propriétés;

Réalisation de l'acquisition de la propriété Lac Lamêlée Sud et de la redevance de 1,5 % du rendement net de fonderie sur la propriété du Lac Moiré de la Société et le portefeuille de propriétés de Fermont , qui inclut le projet Consolidated Fire Lake North;

, qui inclut le projet Consolidated Fire Lake North; Collaboration avec Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») et Toromont Cat en vue de développer, tester et mettre en œuvre des technologies de forage avancées visant à optimiser la productivité opérationnelle au Lac Bloom et réduire la consommation d'énergie;

Obtention d'un soutien gouvernemental de 6,2 M$ durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, dans le cadre d'une subvention d'un montant maximal de 21,8 M$, en lien avec les initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie de la Société;

En prévision de l'achèvement du projet de croissance de la phase II, la Société a modifié les modalités de ses contrats de mise en marché afin de conserver ses relations existantes et tisser de nouveaux liens avec des clients partout dans le monde; et

Signature d'une entente pour un contrat de transport maritime prévoyant un navire par mois, d'août 2021 à décembre 2022. Le contrat de transport maritime devrait permettre de réduire la volatilité des primes de transport maritime de la Société, avec une prime convenue entre les parties basée sur l'indice moyen Capesize C3 de la bourse baltique (« C3 ») par tonne, en plus d'une prime saisonnière additionnelle pour les conditions hivernales.

État d'avancement du projet de la phase II d'expansion (la « phase II »)

Plusieurs éléments de construction critiques ont été complétés, incluant le raccordement majeur entre la phase I et la phase II, permettant à la Société d'envisager devancer son échéancier de réalisation pour le projet, présentement attendue d'ici la mi-2022;

Avancement des programmes de travaux restants, malgré un contexte difficile, avec plus de 400 personnes travaillant activement sur le projet afin de respecter ou de devancer l'échéancier de réalisation prévu; et

Des dépenses en immobilisations et des frais de démarrage de 110,5 M$, et des avances versées à la SFPPN totalisant 14,1 M$ ont été engagés durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, pour un total de 413,2 M$ investi jusqu'à présent.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Je félicite notre équipe d'avoir maintenu nos milieux de travail sécuritaires et des relations solides avec nos partenaires de la communauté, permettant ainsi à notre Société de livrer, encore une fois, d'excellents résultats trimestriels financiers et opérationnels. Nos employés et nos partenaires continuent de démontrer leur agilité et leur motivation alors que nous avons complété les programmes de travaux critiques, malgré un contexte difficile pour le projet de la phase II d'expansion, lequel est prévu doubler la capacité nominale au Lac Boom. Avec ce progrès significatif, notre équipe évalue activement la possibilité de devancer l'échéancier de réalisation du projet, actuellement prévu pour la mi-2022. Avec ce projet de croissance et nos efforts de développement de produits, notre Société renforce sa stratégie de contribuer activement à la réduction des émissions dans le cadre des procédés de fabrication de l'acier. Par ailleurs, il sera désormais plus facile de mettre en place des stratégies de rendement du capital et d'envisager d'autres opportunités de croissance organique maintenant que nos actions privilégiées ont été rachetées en totalité, contribuant ainsi à réduire le coût du capital pour notre Société. »

2. Mise à jour de la phase II du Lac Bloom

Le projet de la phase II vise à doubler la capacité nominale du Lac Bloom à 15 Mtpa de concentré de minerai de fer à 66,2 % Fe, en terminant la construction d'une deuxième usine dont la construction avait été amorcée par l'ancien propriétaire de la mine. En se basant sur le nouveau plan minier optimisé, le taux d'extraction minière au Lac Bloom serait aussi augmenté pour accélérer l'approvisionnement de minerai aux installations d'usinage agrandies, tout en conservant une durée de vie de 20 ans. Le 20 juin 2019, la Société a annoncé les conclusions de l'étude de faisabilité du Lac Bloom (l'« Étude de faisabilité »), incluant une estimation des réserves minérales prouvées et probables de 807,0 Mt (346,0 Mt de réserves prouvées et 461,0 Mt de réserves probables) à une teneur moyenne de 29,0 % Fe.

Les réserves de la phase II du Lac Bloom sont basées sur le rapport technique intitulé « Bloom Lake Mine - Feasibility Study Phase II », préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») et au Code du Joint Ore Reserves Committee (édition 2012) par BBA Inc., Soutex et WSP Canada Inc., déposé le 2 août 2019 avec une date d'effet au 20 juin 2019. Les réserves minérales de la phase II du Lac Bloom incluent les réserves minérales de la phase I du Lac Bloom à la date d'effet de l'estimation des réserves minérales présentée dans l'Étude de faisabilité. La Société n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui aurait une incidence importante sur les renseignements inclus dans l'Étude de faisabilité et confirme que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans l'Étude de faisabilité s'appliquent toujours et n'ont pas subi de changements substantiels. L'Étude de faisabilité est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société au : www.championiron.com .

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, 110 532 000 $ de dépenses en immobilisations et de frais de démarrage, et 14 104 000 $ en avances versées ont été engagés sur le projet de la phase II, pour un total de 413 216 000 $ investi jusqu'à présent, ce qui inclut 69 653 000 $ en avances versées en lien avec les infrastructures portuaires, ferroviaires et de transbordement existantes.

En date du 30 septembre 2021, la Société disposait de liquidités disponibles1 et de trésorerie soumise à des restrictions totalisant 567 514 000 $.

La Société maintient une facilité de crédit inutilisée totalisant 220 000 000 $ US, un contrat-cadre de location pour un montant inutilisé de 75 000 000 $ US en lien avec le financement de l'équipement minier de la phase II, et une convention de prêt de sept ans avec le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec de 75 000 000 $, dont 45 000 000 $ étaient inutilisés au 30 septembre 2021. Par ailleurs, l'investissement de la Société de 85 000 000 $ relatif aux mises à niveau requises à la SFPPN, inclus dans les dépenses en immobilisations globales de la phase II, est en partie financé par l'entremise d'un prêt à terme de jusqu'à 70 000 000 $ signé le 21 juillet 2021 avec Investissement Québec et soutenu par le Fonds du développement économique. Au 30 septembre 2021, 50 000 000 $ du prêt d'IQ restait inutilisé. Le prêt d'IQ porte intérêt à un taux annuel de 2,7 %. Par conséquent, au 30 septembre 2021, la Société disposait d'un montant de financement disponible inutilisé totalisant 470 860 000 $.

Grâce à ces éléments et aux flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation en cours, la Société dispose du plein financement requis pour mener à terme la construction du projet de la phase II, qui est actuellement prévue être terminée d'ici la mi-2022; le montant restant à dépenser est estimé à 220 584 000 $, incluant les dépots.

État d'avancement

La progression des travaux de construction s'est nettement accélérée en août pour atteindre son apogée durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021. Maintenant que les programmes de travaux critiques ont été réalisés, incluant le raccordement majeur entre la phase I et la phase II, la Société envisage un échéancier de réalisation accéléré pour le projet dont la fin est présentement attendue d'ici la mi-2022. La Société continue d'avancer les programmes de travaux résiduels en ces temps difficiles, avec plus de 400 personnes travaillant activement sur le projet. Les travaux suivants ont été entrepris et les étapes suivantes ont été franchies durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021 :

Réalisation de 97 % des travaux d'ingénierie détaillée;

Progression, selon l'échéancier prévu, de l'érection des structures en acier du concentrateur et de l'installation d'équipement;

Achèvement de l'installation mécanique des convoyeurs de chargement du concentrateur à la gare de chargement;

Continuation de la nouvelle ligne aérienne de distribution électrique pour la mine; et

Achèvement et remise du complexe d'hébergement Mamu, d'une capacité d'hébergement totalisant 300 personnes.

3. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom



Trois mois terminés le Six mois terminés le

30 septembre 30 septembre

2021 2020 Variance 2021 2020 Variance













Données d'exploitation











Stérile extrait et transporté (tmh) 5 299 600 4 114 400 29 % 9 999 100 6 727 200 49 % Minerai extrait et transporté (tmh) 5 713 900 6 070 000 (6) % 11 357 800 10 752 600 6 % Matériel extrait et transporté (tmh) 11 013 500 10 184 400 8 % 21 356 900 17 479 800 22 %













Ratio de découverture 0,93 0,68 37 % 0,88 0,63 40 %















Minerai broyé (tmh) 5 679 800 5 562 600 2 % 10 907 000 10 167 200 7 % Teneur d'alimentation (% Fe) 29,1 30,9 (6) % 29,4 31,1 (5) % Récupération du Fe (%) 83,3 85,2 (2) % 83,1 83,8 (1) % Teneur du produit (% Fe) 66,3 66,1 -- % 66,3 66,3 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh) 2 089 100 2 268 800 (8) % 4 025 100 4 067 600 (1) % Concentré de minerai de fer vendu (tms) 1 953 900 2 063 400 (5) % 3 928 600 3 822 200 3 %















Données financières (en milliers de dollars)













Revenus 331 006 310 994 6 % 876 414 555 568 58 % Coût des ventes 110 884 102 739 8 % 231 730 210 077 10 % Autres dépenses 20 313 10 426 95 % 34 873 19 967 75 % Charges financières nettes 1 012 4 530 (78) % 5 399 5 675 (5) % Résultat net 114 596 112 164 2 % 338 935 187 720 81 % BAIIA1 200 013 198 972 1 % 605 752 329 134 84 %















Statistiques (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut 218,8 162,8 34 % 249,4 156,6 59 % Prix de vente moyen réalisé net1 169,4 150,7 12 % 223,1 145,4 53 % Coût comptant total (C1)1 56,2 48,5 16 % 58,2 53,1 10 % Coût de maintien tout inclus1 73,6 57,2 29 % 73,1 60,7 20 % Marge d'exploitation1 95,8 93,5 2 % 150,0 84,7 77 %

Rendement opérationnel

Comparaison du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 et du deuxième trimestre de l'exercice financier 2021

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, 11 013 500 tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 10 184 400 tonnes à la même période en 2020, pour une progression de 8 %. L'augmentation de la quantité de stérile extrait et transporté est attribuable au ratio de découverture plus élevé comme prévu au plan d'exploitation minière, en lien avec les préparatifs des opérations du projet de la phase II. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce au programme de réfection de l'équipement minier de la Société et au programme d'entretien de l'équipement, qui ont permis d'augmenter le taux d'utilisation des équipements et leur disponibilité.

La teneur d'alimentation du minerai de fer au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2021 s'est établie à 29,1 %, comparativement à 30,9 % à la même période en 2020. La diminution de la teneur d'alimentation, comparativement à la période correspondante l'an dernier, est attribuable à la présence d'un mélange de minerai à plus basse teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Le Lac Bloom a produit 2 089 100 tmh de concentré de minerai de fer à haute teneur (66,3 % Fe) durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, en baisse de 8 % comparativement aux 2 268 800 tmh de concentré à 66,1 % Fe produites à la même période en 2020. La diminution de la production est attribuable à la teneur d'alimentation plus basse, laquelle était en partie compensée par une hausse du taux de traitement.

Comparaison du premier semestre de l'exercice financier 2022 et du premier semestre de l'exercice financier 2021

Le 24 mars 2020, la Société a annoncé la réduction de ses opérations à la suite des directives du Gouvernement face à la pandémie de COVID-19. Les opérations ont repris progressivement, suivant l'annonce du Gouvernement en avril 2020 que les activités minières étaient désormais considérées comme un « service prioritaire » au Québec. Les interventions rapides de la Société face à la pandémie de COVID-19 ont permis de minimiser son impact sur la Société et ses opérations.

La Société a extrait et transporté 21 356 900 tonnes de matériel durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 17 479 800 tonnes à la même période en 2020. Cette augmentation du matériel extrait et transporté est attribuable à l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur plusieurs des autres secteurs d'activité de la Société dans la période comparative, et au ratio de découverture plus élevé dans la période courante, comme prévu au plan d'exploitation minière, en lien avec les préparatifs en vue des opérations du projet de la phase II d'expansion. L'augmentation du matériel extrait et transporté est le résultat du taux d'utilisation de l'équipement plus élevé et la plus grande disponibilité de l'équipement. La Société tire donc profit de ses investissements antérieurs et continus dans le programme de réfection de l'équipement minier, qui lui ont permis de maximiser sa productivité.

Le ratio de découverture a grimpé à 0,88 durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 0,63 à la même période en 2020. Le ratio de découverture est conforme au ratio prévu au plan d'exploitation minière pour cette période de l'année.

L'usine a traité 10 907 000 tonnes de minerai durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, pour une hausse de 7 % comparativement à la même période en 2020. Le débit de traitement plus élevé est le résultat combiné de la réduction des opérations imposée en raison de la COVID-19 dans la période comparative et du taux de broyage plus élevé au cours de la période récemment complétée. Les améliorations continues et les innovations opérationnelles ont permis à la Société d'améliorer la stabilité de traitement et d'atteindre un taux de productivité plus élevé à l'usine.

La teneur d'alimentation du minerai de fer au cours du semestre terminé le 30 septembre 2021 s'est établie à 29,4 %, reflétant le mélange de minerai en provenance de différentes fosses comparativement à la teneur de 31,1 % enregistrée à la même période en 2020, ce qui reste conforme au plan d'exploitation minière sur la durée de vie de la mine.

La quantité de concentré de minerai de fer produit est restée stable durant le semestre terminé le 30 septembre 2021 comparativement à la même période en 2020.

4. Rendement financier

A. Revenus

Comparaison du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 et du deuxième trimestre de l'exercice financier 2021

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, 1 953 900 tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur ont été vendues à un prix moyen réalisé brut CFR Chine de 174,6 $ US/tms, avant les ajustements liés aux ventes provisoires et les frais de transport. Le prix de vente moyen réalisé brut de 174,6 $ US/tms représente une prime de 7,2 % par rapport au prix de référence IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe (« P62 »), comparativement à une prime de 3,4 % à la même période en 2020. Le prix de vente moyen réalisé brut reflète les ventes à un prix déterminé, basées sur le prix à terme moyen de 141,5 $ US à la date de règlement prévue pour les 781 900 tonnes qui étaient en transit à la fin de la période. Le prix à terme était nettement plus bas que le prix de référence moyen IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe (« P65 ») pour la période. Ce facteur a été en partie compensé par l'impact positif des ventes basées sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective, alors que les prix étaient nettement plus élevés que l'indice P65 moyen pour la période.

La Société est d'avis que les efforts planétaires de réduction des émissions de carbone soutiendront la demande pour des matières premières à haute teneur, incluant les concentrés et les boulettes de fer. La Société est ainsi en mesure de profiter pleinement des prix plus élevés pour ses produits à haute teneur.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, la reprise économique mondiale, la hausse des prix pour le carburant et la disponibilité réduite des navires en raison de la congestion importante des ports en Asie ont contribué à la hausse des frais de transport maritime, comparativement à la période correspondante de l'année précédente. Par conséquent, la Société a payé des frais de transport maritime plus élevés durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021 comparativement à la même période en 2020. La variation des frais de transport relativement à l'indice C3 durant la période est principalement attribuable aux dates de réservation des navires.

Bien que plus élevé qu'à la période comparative, le prix de vente moyen réalisé net1 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021 a été affecté négativement par la hausse de l'indice C3. Les frais de transport et autres coûts représentaient 20 % du prix de vente moyen réalisé brut pour la période, comparativement à 16 % à la même période en 2020, ce qui correspond à une variation de 15,1 $ US/tms. Les ajustements de prix provisoires sur les ventes antérieures, lesquels sont directement corrélés à la diminution rapide et significative de l'indice P65 durant le trimestre, ont aussi contribué à diminuer le prix de vente moyen réalisé net1. Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, un prix final a été établi pour les 1 156 100 tonnes de minerai de fer qui étaient en transit en date du 30 juin 2021. Conséquemment, durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, des ajustements de prix négatifs pour les ventes provisoires ont été comptabilisés en réduction des revenus pour ces 1 156 100 tonnes, ce qui a eu un impact négatif de 5,2 $ US/tms pour la période, comparativement à un impact positif de 10,6 $ US/tms à la même période en 2020.

En tenant compte des frais de transport maritime de 34,7 $ US/tms et de l'ajustement négatif lié aux ventes provisoires de 5,2 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 134,7 $ US/tms (169,4 $ CA/tms) pour son minerai de fer à haute teneur livré au client final. Les revenus ont totalisé 331 006 000 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 310 994 000 $ à la même période en 2020. L'augmentation est attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus élevé, en partie contrebalancé par les tonnages plus faibles de concentré de minerai de fer vendu.

Comparaison du premier semestre de l'exercice financier 2022 et du premier semestre de l'exercice financier 2021

Au cours du semestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a vendu 3 928 600 tonnes de concentré de minerai de fer à des clients situés en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Tandis que le prix de référence P65 du minerai de fer à haute teneur fluctuait entre un plancher de 121,7 $ US/tms et un sommet de 264,2 $ US/tms durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a vendu son produit à un prix de vente moyen réalisé brut de 201,6 $ US/tms. La variation entre le prix de vente moyen réalisé brut et l'indice P65 moyen à haute teneur de 210,8 $ US/tms pour la période est attribuable au prix à terme de 141,5 $ US utilisé pour les ventes en transit à la fin de la période, qui était nettement plus bas que l'indice P65 moyen pour la période.

En combinant le prix de vente moyen réalisé brut avec l'ajustement lié aux ventes provisoires de 10,1 $ US/tms, la Société a vendu son minerai de fer à haute teneur à un prix de 211,7 $ US/tms durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à l'indice moyen P65 à haute teneur de 232,3 $ US/tms. Après déduction des frais de transport maritime de 31,3 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 180,4 $ US/tms (223,1 $ CA/tms) pour son minerai de fer à haute teneur. L'augmentation des frais de transport et des autres coûts pour le semestre terminé le 30 septembre 2021 comparativement à la même période en 2020 s'est soldée par un impact négatif sur le prix de vente moyen réalisé net1 pour la période de 13,0 $ US/tms. Conséquemment, les revenus ont totalisé 876 414 000 $ pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 555 568 000 $ à la même période en 2020. Bien que la hausse des ventes soit principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1, l'impact légèrement positif des volumes illustre les avantages que la Société est allée chercher en investissant dans des initiatives visant à améliorer la fiabilité de sa production et dans sa capacité à augmenter son débit de traitement lorsque le prix du minerai de fer à haute teneur est élevé.

B. Coût des ventes

Le coût des ventes correspond au coût des opérations minières, du traitement du minerai et aux dépenses générales et administratives du site minier.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, le coût des ventes a totalisé 110 884 000 $, comparativement à 102 739 000 $ à la même période en 2020. Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, le coût comptant total1 ou le coût comptant C11 par tonne, excluant les frais marginaux spécifiques liés à la COVID-19, a totalisé 56,2 $/tms, comparativement à 48,5 $/tms à la même période en 2020. La teneur d'alimentation plus basse et la récupération plus basse, conformément au plan d'exploitation minière, ont résulté en un volume plus faible de concentré vendu, ce qui a eu un impact négatif sur le coût comptant total1. Par ailleurs, l'avancement des travaux d'entretien sur le concasseur no2 et la hausse des coûts d'extraction minière et de transport terrestre résultant des prix plus élevés du carburant, ont contribué à l'augmentation du coût comptant total1.

Le coût comptant total1 pour le semestre terminé le 30 septembre 2021 s'est établi à 58,2 $/tms, comparativement à 53,1 $/tms à la même période en 2020. La variation est attribuable aux mêmes facteurs qui ont affecté le coût comptant total1 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, hormis le fait que le coût comptant total1 a été en partie compensé par la quantité plus importante de concentré de minerai de fer vendu.

C. Résultat net et BAIIA1

Comparaison du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 et du deuxième trimestre de l'exercice financier 2021

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a généré un résultat net de 114 596 000 $ (BPA de 0,23 $), comparativement à 112 164 000 $ (BPA de 0,24 $) à la même période en 2020. Malgré un prix moyen brut plus élevé pour le minerai de fer durant la période, le résultat net a été affecté par les coûts de transport maritime plus élevés et l'impact négatif des ajustements provisoires comparativement à la même période l'an dernier.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a généré un BAIIA1 de 200 013 000 $, incluant des charges hors caisse de rémunération fondée sur des actions et des frais de démarrage précommercial pour la phase II totalisant 4 613 000 $, pour une marge BAIIA1 de 60 %, comparativement à 198 972 000 $ ou une marge BAIIA1 de 64 % à la même période en 2020. La légère hausse du BAIIA1 d'une période à l'autre est principalement attribuable aux revenus plus élevés découlant du prix de vente moyen réalisé net1 plus élevé.

Comparaison du premier semestre de l'exercice financier 2022 et du premier semestre de l'exercice financier 2021

Pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a généré un résultat net de 338 935 000 $ (BPA de 0,67 $), comparativement à 187 720 000 $ (BPA de 0,40 $) à la même période en 2020. L'augmentation du résultat net est principalement attribuable à la marge brute plus élevée.

Pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a généré un BAIIA1 de 605 752 000 $, ou une marge BAIIA1 de 69 %, comparativement à 329 134 000 $, ou une marge BAIIA1 de 59 % à la même période en 2020. Cette hausse du BAIIA1 est principalement attribuable à la hausse du prix de vente moyen réalisé net1 et des volumes légèrement plus importants de concentré de minerai de fer vendu, en partie contrebalancés par les coûts de production plus élevés et les autres charges plus élevées.

D. Coût de maintien tout inclus1 (« CMTI ») et marge d'exploitation1

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a enregistré un CMTI1 de 73,6 $/tms, comparativement à 57,2 $/tms à la même période en 2020. La variation reflète le coût comptant total1 plus élevé, l'augmentation des dépenses en immobilisations de maintien en lien avec l'augmentation des activités de découverture et d'extraction minière, les investissements plus importants en lien avec le rehaussement des digues du parc à résidus et la réfection de l'équipement minier, combiné à l'impact négatif de la diminution de la quantité de concentré de minerai de fer vendu.

Dans l'ensemble, les dépenses en immobilisations de maintien étaient plus élevées durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021 comparativement aux même périodes en 2020, puisque les investissements prévus l'an dernier ont été retardés en raison de la pandémie de COVID-19, alors que la Société a dû réduire ses opérations et a mis en œuvre d'importantes mesures de sécurité.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a réalisé des travaux préventifs sur les digues de retenue du parc à résidus, d'un montant de 14 174 000 $. Les travaux restant à faire sur les digues seront terminés au début du prochain trimestre. Durant l'exercice financier 2021, les montants plus faibles consentis pour le parc à résidus étaient anticipés puisqu'un programme de travaux accélérés de 30 M$ pour procéder au rehaussement des digues de retenue du parc à résidus visant à assurer le dépôt sécuritaire des résidus miniers avait été complété durant l'exercice financier 2020. Se reporter à la rubrique 6 - Flux de trésorerie - Achats d'immobilisations corporelles.

En déduisant le CMTI1 de 73,6 $/tms du prix de vente moyen réalisé net1 de 169,4 $/tms, la Société a généré une marge d'exploitation1 de 95,8 $/tms pour chaque tonne de concentré de minerai de fer vendue durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 93,5 $/tms à la même période en 2020. La variation, comparativement au trimestre terminé le 30 juin 2021, reflète la diminution de 106,8 $/tms du prix moyen réalisé net.

Durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, la Société a enregistré un CMTI1 de 73,1 $/tms, comparativement à 60,7 $/tms à la même période en 2020. La variation reflète le coût comptant total1 plus élevé et la hausse des dépenses en immobilisations de maintien. La marge d'exploitation1 s'est élevée à 150,0 $/tms pour le semestre terminé le 30 septembre 2021, comparativement à 84,7 $/tms à la même période en 2020. La variation est principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus élevé.

5. Activités d'exploration

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a pas conclu d'ententes d'option. Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, la Société a respectivement engagé 1 983 000 $ et 2 726 000 $ en dépenses d'exploration et d'évaluation, comparativement à 188 000 $ et 264 000 $ pour les mêmes périodes en 2020.

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, les dépenses d'exploration consistaient principalement en coûts d'acquisition de 1 300 000 $ pour la propriété Lac Lamêlée Sud, des coûts engagés pour des travaux d'exploration mineurs et des travaux préliminaires en vue de la mise à jour de l'étude de faisabilité sur le projet Kami de 103 000 $ et 366 000 $, respectivement, ainsi que des frais de renouvellement des titres miniers. Dans les périodes comparatives, les dépenses d'exploration se rapportaient principalement au paiement des frais requis pour maintenir toutes les propriétés de la Société en règle, des dépenses d'exploration en lien avec les travaux de forage et de géophysique sur la propriété Gullbridge-Powderhorn de la Société située dans le centre-nord de Terre-Neuve, et des coûts de jalonnement de nouveaux titres miniers d'exploration.

6. Flux de trésorerie -- Achats d'immobilisations corporelles

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, la Société a respectivement investi 153 653 000 $ et 263 592 000 $ en ajouts aux immobilisations corporelles, comparativement à 27 610 000 $ et 50 406 000 $, respectivement, pour les mêmes périodes en 2020. Le tableau suivant détaille les investissements qui ont été faits :



Trois mois terminés le Six mois terminés le

30 septembre 30 septembre

2021 2020 2021 2020









(en milliers de dollars)







Rehaussement des digues de retenue des résidus miniers 14 174 6 349 20 512 6 903 Activités de découverture et d'extraction minière 8 684 4 415 17 218 7 045 Réfection de l'équipement minier 3 603 1 413 5 498 4 175 Dépenses en immobilisations de maintien 26 461 12 177 43 228 18 123









Phase II 105 919 13 328 183 844 19 167 Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom 21 273 2 105 36 520 13 116 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de trésorerie 153 653 27 610 263 592 50 406

Dépenses en immobilisations de maintien

Au début de l'exercice financier 2021, la Société a réduit ses opérations en respect des directives du Gouvernement face à la pandémie de COVID-19 et a mis en œuvre plusieurs mesures dans le cadre de ses efforts pour atténuer les risques liés à la propagation du virus. Par conséquent, le montant total des dépenses en immobilisations de maintien était plus faible et a été engagé tardivement lors de l'exercice financier 2021, comparativement à l'exercice financier 2022.

L'augmentation des investissements relatifs au parc à résidus pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021 comparativement aux mêmes périodes en 2020, reflète les travaux préventifs effectués sur les digues de retenue. Dans le cadre de la surveillance étroite et des inspections régulières des infrastructures du parc à résidus effectuées par la Société, la Société continue d'investir dans sa stratégie de résidus miniers sécuritaires. Des travaux préventifs et des interventions correctives sur deux digues spécifiques ont été planifiés au cours de l'exercice financier 2022; 20 512 000 $ ont été engagés jusqu'à maintenant afin de corriger des irrégularités identifiées sur des digues spécifiques, entre les conceptions d'origine et les travaux réalisés par l'ancien propriétaire des installations. Les travaux restant à faire sur les digues seront complétés au début du prochain trimestre. Il avait déjà été anticipé que l'ampleur des investissements au niveau du parc à résidus serait moins importante pour l'exercice financier 2021, puisqu'un programme accéléré de 30 M$ pour procéder au rehaussement des digues de retenue du parc à résidus afin d'assurer le dépôt sécuritaire des résidus avait été complété durant l'exercice financier 2020.

Les activités de découverture durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021 étaient en hausse, tel qu'anticipé en lien avec les préparatifs en vue des opérations du projet de la phase II, comparativement à la même période en 2020. Se reporter à la rubrique 3 - Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom. L'augmentation des activités de découverture et d'extraction minière durant le semestre terminé le 30 septembre 2021 comparativement à la même période en 2020 est aussi attribuable à la réduction des opérations au premier trimestre de l'exercice financier 2021, exigée par le Gouvernement dans le cadre des directives visant à limiter la propagation de la COVID-19, de telle sorte que les opérations ont été affectées dans la période comparative.

Le programme de réfection de l'équipement de la Société reflète les travaux prévus et réalisés durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021.

Phase II

À la suite de l'approbation finale du conseil d'administration annoncée le 12 novembre 2020, de mener à terme l'expansion de la phase II, la Société a avancé plusieurs programmes de travaux et s'attend à engager d'autres dépenses d'ici à ce que le projet soit mené à terme, lequel est prévu pour la mi-2022. Durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, 183 844 000 $ ont été engagés en dépenses en immobilisations. Au 30 septembre 2021, le projet de la phase II avait considérablement progressé avec 413 216 000 $ investis à cette date, incluant 69 653 000 $ en avances versées en lien avec les infrastructures portuaires, ferroviaires et de transbordement existantes et en frais de démarrage.

Les grandes étapes franchies durant le semestre terminé le 30 septembre 2021 comprennent : l'achèvement de l'installation mécanique des convoyeurs de chargement du concentrateur à la gare de chargement, l'érection des structures en acier dans le secteur du concentrateur, l'aire de broyage et de tamisage, la continuation des travaux d'installation de la tuyauterie à l'intérieur de l'usine, l'installation mécanique et électrique des convoyeurs de recirculation à l'intérieur de l'usine, l'achèvement de la construction du complexe d'hébergement Mamu d'une capacité totale de 300 personnes, la progression de la nouvelle ligne aérienne de distribution électrique pour la mine, ainsi que la progression de la traverse de la rivière Jean et des ouvrages civils pour le prolongement de la deuxième voie ferrée. À la même période en 2020, les travaux d'ingénierie détaillée avaient progressé, les spirales avaient été produites et l'équipement avait été transporté sur le site pour procéder à l'installation des spirales.

Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 21 273 000 $ et 36 520 000 $, respectivement.

Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2021, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom comprenaient des dépôts de 7 970 000 $ pour des équipements de production devant être mis en service et financés dans l'avenir par l'entremise de l'entente-cadre de location avec Caterpillar Finance Services, un investissement de 10 454 000 $ en vue d'améliorer la capacité des installations de broyage et d'autres infrastructures, et 3 816 000 $ en coûts d'emprunt capitalisés durant la période de développement du projet de la phase II.

Durant le semestre terminé le 30 septembre 2021, les sorties de trésorerie comprennent un investissement additionnel de 3 800 000 $ pour les infrastructures de logement sur le site minier afin d'héberger l'effectif en croissance, un montant total de 12 438 000 $ en dépôts pour des équipements de production devant être mis en service, un investissement de 14 554 000 $ pour accroître la capacité de broyage et procéder à d'autres améliorations des infrastructures, et des coûts d'emprunt capitalisés de 6 529 000 $ en lien avec le projet de la phase II. Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021, les autres dépenses en immobilisations de développement ont été compensées par un octroi gouvernemental totalisant 6 234 000 $, en lien avec les initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie de la Société. La Société s'est qualifiée pour une subvention d'un montant maximal de 21 817 000 $.

Durant le semestre terminé le 30 septembre 2020, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom se rapportaient à la mise à niveau d'infrastructures minières, à la mise en service de nouveaux équipements de service et à l'acquisition de 100 wagons usagés supplémentaires au coût de 5 500 000 $.

7. Personne qualifiée et vérification des données

M. Vincent Blanchet (P. Eng.), ingénieur chez MFQ, filiale de la Société et exploitant de la mine du Lac Bloom, est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 et a révisé et approuvé, ou a préparé, selon le cas, la divulgation de l'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué. La révision et l'approbation de M. Blanchet ne s'appliquent pas aux énoncés portant sur la connaissance de la Société de nouvelles informations ou données ni à tout changement substantiel aux hypothèses importantes et aux paramètres techniques qui sous-tendent l'Étude de faisabilité. M. Blanchet est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.



9. Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, y compris les attentes de la direction concernant : (i) l'atténuation des risques liés à la COVID-19; (ii) la mise à niveau des infrastructures portuaires et de transbordement existantes; (iii) l'étude de faisabilité visant à évaluer le retraitement et les infrastructures requises pour la production commerciale d'un produit à 69 % Fe servant à la fabrication de boulettes à la réduction directe; (iv) la révision de l'étude de faisabilité du projet Kami incluant les délais associés; (v) la stratégie de la Société d'évaluer ses possibilités de croissance au sein même de son portefeuille de propriétés; (vi) la collaboration avec Caterpillar et Toromont Cat visant à développer, tester et mettre en œuvre des technologies de forage avancées dans le but d'optimiser la productivité opérationnelle du Lac Bloom et réduire la consommation d'énergie; (vii) le projet de la phase II d'expansion de la Société et son échéancier de construction et de réalisation, le financement, l'impact sur la capacité nominale, les dépenses en immobilisations prévues, le taux minier et le volume de production; (viii) les stratégies de rendement du capital et d'autres opportunités de croissance organique; (ix) la demande croissante pour des matières premières à plus haute teneur incluant les concentrés de fer et les boulettes et l'habilité de la Société de bénéficier d'une prime sur son produit à haute teneur, et * la durée de vie de la mine du Lac Bloom, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés portant sur les « réserves » ou les « ressources » sont considérés comme des énoncés prospectifs puisqu'ils impliquent une évaluation implicite basée sur certaines estimations et hypothèses à l'effet que les réserves et les ressources décrites existent dans les quantités prédites ou estimées et que les réserves pourront être exploitées à profit dans l'avenir. Les réserves et les ressources réelles pourraient être supérieures ou inférieures aux estimations dont il est question dans le présent document. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à »,« budget », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cibles » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent » « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : les résultats des études de faisabilité; les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; les délais dans les projets; la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; les futurs coûts de transport; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer tel que prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle 2021 de la Société et dans le rapport de gestion pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021 de la Société, tous deux disponibles sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans ces énoncés et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec un concentrateur qui s'alimente principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et a prouvé sa capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67.5 % Fe), qui ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et le vend à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du projet de la phase II d'expansion dont les travaux de construction sont en cours au Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont en milliers de dollars canadiens; et (ii) les montants par action ou par tonne. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), t (tonne), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), m (mètre), BPA (bénéfice par action), et Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Des copies des états financiers consolidés résumés non audités de la Société et du rapport de gestion connexe pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021 sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR ( www.sedar.com ), auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ) ou sur le site Web de la Société (www.championiron.com). Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

______________________________ 1 Il s'agit d'une mesure de rendement financier non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition officielle en vertu des IFRS. Pour une description détaillée de chaque mesure de rendement financier non conforme aux IFRS utilisée dans ce communiqué et une réconciliation à la mesure la plus comparable en vertu des IFRS, consulter la section sur les mesures de rendement non conformes aux IFRS à la note 20 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2021 (le « rapport de gestion »), disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société au : www.championiron.com. La Société a inclus certaines mesures non conformes aux IFRS dans le présent communiqué. La Société est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, offrent aux investisseurs une meilleure capacité d'évaluer la performance sous-jacente de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS sont destinées à fournir des informations supplémentaires et ne doivent pas être considérées isolément ou se substituer aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à celles d'autres émetteurs.

