Chambre des notaires du Québec : la protection du public mise à mal

MONTRÉAL,, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les notaires syndiqués de la Chambre des notaires du Québec, œuvrant à la mission première de l'Ordre, soit la protection du public, sont dépassés par l'attitude de leur employeur. La pandémie ayant accentué la demande pour les services notariaux (transactions immobilières, refinancements, testaments, mandats de protection, etc.), la Chambre des notaires ne semble pas prendre au sérieux son rôle de chien de garde.

En effet, les 45 notaires syndiqués de la Chambre des notaires qui sont sans contrat de travail depuis 1 an et demi poursuivent leur grève entamée le 28 septembre dernier. Le conciliateur nommé par le ministère du Travail à la demande de l'employeur a suspendu indéfiniment la conciliation le 23 septembre dernier. Les notaires syndiqués n'ont jamais fermé la porte au dialogue, mais leur dernière communication est restée lettre morte.

« Les services à la population sont compromis. Les notaires affectés aux différents dossiers visant la protection du public, que ce soit pour des demandes d'enquêtes, la conciliation des comptes d'honoraires, les inspections professionnelles des notaires, la surveillance des comptes en fidéicommis, l'admission à la profession, pour ne nommer que ceux-ci, s'inquiètent du fait que l'employeur ne semble pas se soucier de ce problème. À la suite du départ imminent d'un syndic-adjoint nous craignons l'exode de l'expertise d'autres employés de la Chambre », explique Nathalie Provost, présidente de l'unité des notaires au Syndicat des employé.es professionnel.les et de bureau (SEPB-571).

Des offres nettement insuffisantes

Prétextant que « l'état des finances de la Chambre a été particulièrement malmené au cours des derniers mois », la Chambre des notaires a refusé de bonifier ses offres bien inférieures aux augmentations accordées dans des secteurs comparables. La Chambre des notaires offre à ses professionnels notaires syndiqués une augmentation nettement inférieure à celle de 3,5% par année pour une durée de 3 ans qu'elle vient tout juste d'octroyer à ses employés de bureau.

« De l'aveu même du Directeur général de la Chambre, les notaires syndiqués ont « porté à bout de bras » l'organisme lors de la pandémie, fournissant même leur équipement personnel, incluant la téléphonie, et effectuant un virage technologique forcé en trouvant des solutions sans recevoir de soutien approprié. Alors on s'explique mal que la Chambre refuse de nous offrir des augmentations dignes de ce nom », conclut Me Provost.



SOURCE Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)

Renseignements: Source : SEPB-Québec; Renseignements : Dave Parent, service des communications, SEPB-Québec, [email protected], cellulaire : 514 713-2046

Liens connexes

www.sepb.qc.ca