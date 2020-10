Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon - Un nouveau réseau d'autobus repensé

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la refonte des services d'autobus, de nombreux citoyens et partenaires ont pris part hier à la séance d'information virtuelle organisée par exo, au cours de laquelle a été présenté le nouveau scénario de desserte proposé pour les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon. Celui-ci a été accueilli favorablement par les participants, qui ont pu poser leurs questions sur le réseau proposé et avoir des précisions de la part des représentants d'exo.

« Le nouveau scénario vise à mieux répondre aux besoins de nos clients. Les avantages sont nombreux : harmonisation des services, amélioration de la desserte locale, meilleure expérience de mobilité et meilleure interconnectivité au sein du réseau d'exo et avec les autres réseaux de transport collectif de la région de Montréal. De façon globale, nous augmenterons l'offre de service vers le REM et bonifierons le nombre d'heures de service en période hors pointe et les fins de semaine », a expliqué Mme Catherine Beaulieu, directrice du développement des réseaux.

Le nouveau réseau en bref

La couronne sud sera mieux connectée sur l'axe est-ouest puisqu'une nouvelle ligne reliera les secteurs Le Richelain et Roussillon. De plus, les nouveaux terminus d'autobus Panama et Brossard permettront de faire des correspondances entre les secteurs d'exo et du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Les déplacements seront simplifiés et rapides entre les municipalités de la couronne sud, et le service sera bonifié vers Brossard et Longueuil .





et permettront de faire des correspondances entre les secteurs d'exo et du Réseau de transport de (RTL). Les déplacements seront simplifiés et rapides entre les municipalités de la couronne sud, et le service sera bonifié vers et . Quelque 21 lignes d'autobus offriront un accès direct vers le REM. Ainsi, plus de 100 000 résidents accèderont au REM en moins de 30 minutes.





L'offre de transport sera bonifiée avec une amélioration de la fréquence de passage en période hors pointe et la fin de semaine et des heures de service accrues.





Plus de 130 000 résidents auront accès à la gare Centrale en moins de 60 minutes.

Les consultations se poursuivent jusqu'au 6 novembre

Exo tient à remercier les citoyens et partenaires qui s'impliquent activement dans les consultations publiques. Il encourage les gens à poursuivre sur cette voie en remplissant le sondage à consultations.exo.quebec et en participant aux diverses activités qui se tiendront jusqu'au 6 novembre prochain.

Prochaines étapes :

Jusqu'au 6 novembre Les citoyens et partenaires sont invités à explorer le réseau à l'aide des cartes interactives, à participer aux forums thématiques et à donner leur opinion en remplissant le sondage 3 et 4 novembre Consultations publiques virtuelles (ciblées par secteurs) : Pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, la séance se tiendra le 3 novembre

Pour les secteurs Le Richelain et Roussillon, la séance se tiendra le 4 novembre Janvier 2021 Dépôt du rapport des consultations sur le site consultations.exo.quebec

Rappel du processus visant à revoir l'ensemble du réseau

Créé en 2017, exo a regroupé 13 réseaux d'autobus distincts et les services de trains métropolitains. La refonte de son réseau d'autobus, amorcée en 2019, vise à harmoniser l'ensemble des services en optimisant les trajets, à décloisonner les secteurs et à bonifier la desserte locale. À terme, c'est l'ensemble des 13 secteurs d'exo qui seront révisés au cours des prochaines années, dont les secteurs Laurentides et Presqu'Île (Vaudreuil-Soulanges) qui feront l'objet de consultations en 2021.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

À propos de l'Institut du Nouveau Monde

Pour réaliser ces consultations publiques, exo a fait appel aux services de l'Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan dont la mission est d'accroître la participation citoyenne à la vie démocratique, afin d'assurer l'intégrité et la transparence de la démarche.

