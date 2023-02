ChallengeU, nouvellement certifiée B-Corp™ Best for the World™, obtient un financement pouvant atteindre 7 000 000 $ de la Fondation Lucie et André Chagnon

ChallengeU entend aller plus loin pour favoriser le retour aux études grâce à la formation à distance.

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - ChallengeU, qui a comme mission d'inspirer un maximum d'adultes à reprendre leurs études secondaires en leur offrant une expérience d'apprentissage numérique adaptée à leurs besoins, reçoit un financement de la Fondation Lucie et André Chagnon, reconnue pour son engagement en faveur de l'éducation.

Chaque année au Québec, c'est environ 10 000 nouveaux élèves du secondaire qui quittent les bancs d'école sans un premier diplôme. En collaboration avec des centres de services scolaires (CSS), ChallengeU offre une alternative de formation à distance aux adultes qui ne peuvent pas se permettre un retour aux études en présentiel.

ChallengeU a démarré en tant qu'entreprise technologique et s'est démarquée auprès des enseignant.e.s du primaire et du secondaire en offrant un outil de création et de partage de contenus pédagogiques. Lorsque les nouveaux dirigeants de l'entreprise ont réalisé qu'il était possible de faire plus et d'avoir un plus grand impact social, ils ont décidé de changer de cap en se concentrant sur les besoins des raccrocheur.se.s en matière de persévérance et de réussite scolaire.

Sensible à cette nouvelle orientation, la Fondation Lucie et André Chagnon a décidé de soutenir ChallengeU avec un prêt pouvant atteindre 7 000 000 $, dans le cadre de ses investissements axés sur la mission, sur une période de 9 ans.

« En 2019, nous avons amorcé notre transition d'entreprise technologique vers une entreprise à impact social. Pour y arriver, nous avons changé notre gouvernance en embauchant une nouvelle équipe de direction, en instaurant un système de gestion participative et en adoptant un nouveau modèle de collaboration avec les centres de services scolaires. Nos efforts ont été récompensés par l'obtention de la norme mondiale B-Corp™ en 2021 ainsi que par l'obtention de la mention Best for the World™ en 2022, certifiant que l'entreprise respecte les standards éthiques et sociaux les plus élevés au monde.», a mentionné Nicolas Arsenault, PDG de ChallengeU.

ChallengeU s'est également engagé à investir dans des projets de recherche et développement en innovation sociale qui visent la persévérance et la réussite éducative des adultes qui reprennent leurs études secondaires à distance. L'un de ces projets de recherche, réalisé en collaboration avec l'Université TÉLUQ et les centres de services scolaires du Lac-Saint-Jean et du Lac-Témiscamingue, vise à accroître la motivation des élèves sur la plateforme ChallengeU afin d'augmenter leur réussite et les mener vers l'obtention de leur diplôme.

« Les résultats de notre recherche scientifique sont probants. Le temps passé sur la plateforme, la progression dans les cours et la réussite de cours de la cohorte de 64 élèves qui ont bénéficié des services d'accompagnement psychosocial à distance développés et expérimentés par ChallengeU ont tous augmenté de 3 fois comparativement au groupe contrôle1 (âge, genre, CSS, cours). Les résultats de cette recherche nous permettront de développer de nouveaux algorithmes efficaces d'analyse de données et de prédiction pour supporter les services d'accompagnement des élèves et ainsi augmenter les taux de diplomation au Québec », a mentionné Belkacem Chikhaoui, professeur au Département Science et Technologie de l'Université TÉLUQ et membre de l'Institut de recherche en intelligence artificielle appliquée.

« La formation à distance proposée par ChallengeU est gratuite pour les élèves et disponible sur tout type d'appareil, ce qui favorise l'accessibilité au retour aux études pour des clientèles diversifiées. Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette alternative moderne aux centres de services scolaires du Québec afin de les soutenir dans leur mission, contribuant ainsi à un avenir plus juste et plus durable. », a conclu Marie-Ève Robitaille, directrice pédagogique chez ChallengeU.

ChallengeU est une entreprise québécoise à mission sociale, certifiée B-Corp™ Best for the World™, qui innove dans le secteur de la formation à distance des adultes, en collaboration avec des centres de services scolaires. ChallengeU a comme mission d'accompagner les adultes vers la réussite scolaire à l'aide d'une plateforme d'apprentissage numérique adaptée à leurs besoins. C'est plus de 40 000 adultes qui contactent ChallengeU chaque année pour reprendre leurs études secondaires. www.challengeu.ca

