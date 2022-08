ChallengeU, B Corp québécoise, se range parmi les entreprises Best for the World 2022

MONTREAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Après être devenue une entreprise B Corp certifiée en 2021*, ChallengeU a été reconnue comme l'une des entreprises B Corp Best for the World™ en 2022 dans la catégorie Impact sur les client.e.s.

Que signifie cette reconnaissance?

La reconnaissance Best for the World est attribuée par l'équipe du B Lab aux organisations qui font partie des 5 % des organisations de même taille dans le monde qui ont le plus grand impact dans l'une des cinq catégories d'impact social évaluées pour l'obtention de la certification B Corp (Communauté, Client.e.s, Environnement, Gouvernance, Collaborateur.trice.s).

Ainsi, afin d'obtenir la reconnaissance Best for the World en 2022 dans la catégorie Impact sur les client.e.s, ChallengeU a été identifiée comme l'une des entreprises B Corp qui ajoute le plus de valeur en offrant des services d'éducation essentiels pour ses utilisateurs.trices et en faisant preuve d'éthique en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de marketing. L'engagement de ChallengeU auprès de ses utilisateurs.trices consiste à offrir des services éducatifs gratuits à une clientèle vulnérable et à les rendre accessibles au plus grand nombre de raccrocheur.euse.s possible en continuant d'élargir son offre pédagogique.

À propos de la certification B Corp

B Corp est une certification reconnue mondialement qui unit plus de 5 000 entreprises à travers le monde. Avec cette certification, le but du B Lab est de redéfinir le succès des organisations. Les organisations certifiées sont les chefs de file d'un mouvement mondial vers un meilleur bien-être collectif. Elles répondent aux normes les plus rigoureuses en matière de responsabilité sociale et environnementale.

À propos de ChallengeU

Entreprise québécoise, ChallengeU offre une solution complète de formation à distance en ligne conforme aux exigences des programmes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Grâce aux centres de services scolaires partenaires qui utilisent la plateforme d'apprentissage de ChallengeU, le service de formation à distance est offert aux raccrocheur.euse.s partout au Québec.

Renseignements: Étienne Giguère-Allard, (438) 886-1666, [email protected]