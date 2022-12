L'esprit de la générosité s'est emparé de Jackery

FREMONT, Californie, le 9 déc. 2022 /CNW/ - « Chaque fois que nous aimons, chaque fois que nous donnons, c'est Noël. » Voilà la philosophie qui anime Jackery, un fournisseur mondial de solutions d'énergie solaire. Cette année, pour son 10e anniversaire, l'entreprise a offert une série de cadeaux et d'aubaines. Et en tant qu'entreprise fondée sur le principe de donner en retour, Jackery ne ralentit pas son élan de générosité : la voie qui mène au temps des Fêtes sera pavée d'encore plus de rabais. Des solutions d'énergie solaire seront offertes avec des rabais allant jusqu'à 28 % dans le cadre des célébrations et d'événements qui auront lieu tout au long du mois.

C'est la saison des cadeaux et la fidèle clientèle de Jackery, des amateurs de plein air et d'aventures, sera heureuse de bénéficier de plusieurs occasions d'économiser.

Avec ses cadeaux de Noël, Jackery apportera chaleur et réconfort à tout le monde; les consommateurs des Fêtes profiteront d'une réduction allant jusqu'à 28 % sur certains produits Jackery. En ligne, Jackery va exaucer les vœux des gens avec la campagne « Rub the Lamp » sur les médias sociaux, dans le cadre de laquelle 10 personnes chanceuses se verront offrir les produits de leurs rêves.

Offres des Fêtes de Jackery

Jackery dévoilera de nombreuses aubaines en décembre. Certains de ses produits les plus populaires seront offerts au plus bas prix jamais vu. D'une durée limitée, ces offres seront valables du 8 au 18 décembre.

Le Jackery Solar Generator 1500 -- Un produit Jackery très populaire, ce générateur d'énergie solaire robuste est prêt pour les tâches les plus exigeantes. En plus d'être ultra-durable dans toutes les conditions, il offre des caractéristiques de sécurité améliorées et la charge rapide. Un excellent rabais de 25 %, ou 730 $, sera offert avec le SG1500.

Le Jackery Solar Generator 1000 -- Le générateur solaire de moyenne capacité de Jackery qui a fait ses preuves est parfait pour fournir une alimentation de secours, ainsi que pour les petits voyages impromptus, la vie en VR, les vacances de camping et plus encore. Il est fabriqué de façon experte et convient toutes les saisons. Le SG1000 sera assorti d'un rabais de 300 $.

The Jackery Explorer 1000 Portable Power Station -- Cette centrale électrique portative contient dans un format compact tout ce dont vous avez besoin pour aller en excursion en plein air, que ce soit pour une journée ou pour une fin de semaine, ou pour travailler de n'importe où. La E1000 permet d'alimenter plusieurs appareils. Elle sera admissible à un rabais de 200 $.

Le Jackery Explorer 2000 Pro Portable Power Station -- La plus récente et la meilleure invention de Jackery, l'ensemble Pro 2000 est actuellement la figure de proue de l'offre de Jackery : un ensemble d'énergie solaire primé incluant les meilleurs panneaux solaires de leur catégorie et une génératrice de service intense capable de répondre aux besoins énergétiques hors réseau. Un rabais de 420 $ sera offert avec le E2000 Pro.

Le Jackery Solar Generator 2000 Pro -- Cet ensemble est également assorti d'un rabais exceptionnel de 28 %, jusqu'à 799 $.

L'esprit de la générosité

Au moment de lancer l'entreprise, l'équipe de Jackery avait un seul but : faciliter la vie des gens qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas se fier à l'alimentation électrique traditionnelle. Ils se sont fait les champions du mouvement vert, ont fait d'énormes dons aux victimes de catastrophes naturelles et ont offert à des milliers de familles du monde entier la totale tranquillité d'esprit.

L'objectif de l'entreprise, devenir un fournisseur d'énergie solaire incontournable, s'est concrétisé. L'entreprise poursuit toujours avec passion sa mission : être un ambassadeur de la positivité et une influence pour le bien. En cette période des Fêtes, Jackery se joint à des influenceurs et à des partenaires qui partagent sa vision pour multiplier son effet.

Qu'il s'agisse de rabais qui permettent aux familles de se procurer ses produits peu importe leur budget ou d'une campagne visant à réaliser des vœux, Jackery incarne l'esprit de la générosité durant tout le temps des Fêtes.

Vous voulez en savoir plus sur les événements des Fêtes de Jackery? Cliquez ici .

