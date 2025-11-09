SINGAPOUR, le 9 nov. 2025 /CNW/ - ChainUp, un fournisseur d'infrastructure de base pour les actifs numériques dont le siège social est situé à Singapour, a été nommé meilleur fournisseur de solutions technologiques pourles actifs numériques de la région de l'Asie-Pacifique lors des Digital Assets Awards 2025 par The Digital Banker.

Ce prix reflète l'accélération du tournant du marché des actifs numériques en Asie-Pacifique, marquant la transition de l'innovation spéculative vers un pilier fondamental des finances institutionnelles. Les principaux acteurs ont dépassé les premières expérimentations et exigent désormais une infrastructure de qualité d'entreprise conçue pour l'exécution à grande échelle. Cette demande est alimentée par des cas d'utilisation essentiels à la mission, y compris le déploiement d'actifs issus du monde réel segmentés, de la négociation institutionnelle à volume élevé sophistiquée et de la gestion des trésoreries d'entreprises en cryptomonnaies. Ce pivot structurel a créé un besoin urgent et majeur d'une technologie qui fournit des garanties réglementaires et de sécurité strictes.

L'évaluation rigoureuse du Digital Banker, qui met l'accent sur lagestion des risques, l'interopérabilité et la capacité de transaction, valide le rôle de ChainUp en tant qu'outil essentiel. Cette reconnaissance souligne l'ingénierie en coulisses essentielle et nécessaire à la transition de la finance vers des rails numériques stables.

Le comité des prix a déclaré : « ChainUp est un chef de file dans la région de l'Asie-Pacifique pour sa gamme complète de solutions d'actifs numériques, y compris un logiciel d'échange de cryptomonnaies en marque blanche, des portefeuilles basés sur les PPM non dépositaires, le traçage de cryptomonnaies KYT, et plus encore. Les plateformes intégrées clés en main de l'entreprise offrent aux institutions desliquidités, une sécurité et un niveau de conformité inégalés, créant ainsi des liens sûrs vers l'avenir de la finance. »

Sailor Zhong, fondateur et chef de la direction de ChainUp, a déclaré : « Les actifs numériques ne sont plus un marché émergent, mais une couche essentielle de la finance. Ce prix confirme que ChainUp fournit l'infrastructure sécurisée et évolutive dont les institutions ont besoin pour entrer en toute confiance dans cette nouvelle ère. Nous permettons aux principaux acteurs de protéger des milliards d'actifs, d'exécuter des stratégies de négociation à volume élevé et de prendre de l'expansion dans de multiples territoires avec confiance et précision. »

À propos de ChainUp

ChainUp, un important fournisseur mondial de solutions d'actifs numériques, permet aux entreprises de composer avec les complexités de cet écosystème en pleine évolution. Fondée en 2017 et basée à Singapour, ChainUp sert une clientèle diversifiée, allant des entreprises du Web3 aux institutions financières établies.

La gamme complète de solutions de ChainUp comprend des solutions d'échange de cryptomonnaies, une technologie de liquidité, un portefeuille basé sur les PPM en marque blanche, un outil d'analyse de traçage de cryptomonnaies KYT, la segmentation en jetons d'actifs, la gestion des cryptoactifs et une infrastructure Web3 telle que le minage, le jalonnement et les API de la chaîne de blocs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.chainup.com/.

SOURCE ChainUp

PERSONNE-RESSOURCE : Yeo Xue Zhen, directrice principale du marketing, ChainUp, [email protected], +65 9325 6483