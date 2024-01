Chaîne D'Approvisionnement Metro acquiert Groupe SCI

L'acquisition consolide la position de Chaîne D'Approvisionnement Metro à titre de chef de file nord-américain et international des services logistiques contractuels stratégiques, tout en ajoutant de nouveaux marchés verticaux à son offre de services

MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Chaîne D'Approvisionnement Metro Inc. (« Chaîne d'Approvisionnement Metro »), un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente en vue d'acquérir Groupe SCI inc. (« SCI »), un important prestataire canadien de services logistiques de tierce partie (3PL), auprès de la Société canadienne des postes (« Postes Canada ») et de Les Investissements Purolator Ltée.

Chaîne D’Approvisionnement Metro et SCI (Groupe CNW/Chaîne D’Approvisionnement Metro)

La clôture de cette opération transformationnelle devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2024, sous réserve des conditions de clôture usuelles, notamment l'obtention des approbations des autorités de réglementation.

« Nous nous réjouissons à la perspective d'acquérir SCI », a déclaré Chiko Nanji, fondateur de Chaîne D'Approvisionnement Metro et président du groupe. « SCI est un excellent complément stratégique à notre culture et à nos activités existantes, et nous entrevoyons l'avenir en tant qu'entité issue du regroupement avec grand enthousiasme. Cette acquisition renforcera notre position de véritable chef de file des services logistiques contractuels stratégiques. »

L'entité issue du regroupement, avec ses profondes racines canadiennes et sa culture commune axée sur les clients, sera idéalement positionnée pour livrer concurrence dans le secteur mondial de la chaîne d'approvisionnement.

« Il existe un alignement stratégique solide entre Chaîne D'Approvisionnement Metro et SCI. Nous avons hâte de mettre à profit nos forces complémentaires et notre souci commun de l'excellence opérationnelle afin de générer de la croissance pour les clients, lesquels œuvrent dans des secteurs divers comme les technologies et les soins de santé, en plus d'élargir notre offre de commerce électronique », se réjouit Chris Fenton, président et chef de la direction de Chaîne D'Approvisionnement Metro. « L'ajout de SCI au groupe Chaîne D'Approvisionnement Metro nous permettra d'intensifier nos efforts d'expansion au sud de la frontière. »

Avec un siège social au Québec, d'importants bureaux de soutien régional dans la région du Grand Toronto et des activités menées partout au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'entité issue du regroupement constituera un fournisseur diversifié de solutions de chaîne d'approvisionnement.

Chaîne D'Approvisionnement Metro est très engagée et dévouée envers ses employé(e)s et les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités. Elle est consciente de son impact social, économique et environnemental et cherche des façons de travailler de manière plus durable et d'exercer une influence positive sur la planète, ses clients, ses équipes et les collectivités.

Chris Galindo, président et chef de la direction de SCI, demeurera au sein de l'entité issue du regroupement, assurant l'engagement continu de SCI envers l'excellence.

« L'alignement stratégique entre Chaîne D'Approvisionnement Metro et SCI est solide, tant en raison de nos fortes cultures axées sur le personnel et de l'importance que nous accordons à l'innovation que de nos systèmes de premier ordre, nos modèles d'affaires fondés sur des relations contractuelles ainsi que notre combinaison complémentaire de technologies, de clients et de marchés verticaux », a expliqué M. Galindo.

Chaîne D'Approvisionnement Metro est reconnaissante envers ses actuels et nouveaux partenaires financiers, soit Gestion LDC Logistique Inc., la CDPQ, Investissement Québec et la Banque Nationale du Canada, de leur soutien dans le cadre de cette opération et de la croissance future de l'entité issue du regroupement.

« Avec cette 10e acquisition de Chaîne D'Approvisionnement Metro depuis le début de sa collaboration avec la CDPQ en 2018, l'entreprise poursuit avec dynamisme son plan de développement stratégique », a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Nous sommes fiers d'accompagner l'entreprise afin de solidifier sa position de leader canadien, ainsi que d'accélérer ses projets de croissance et le déploiement de ses activités, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni. »

Afin de soutenir sa vision stratégique mondiale, Chaîne D'Approvisionnement Metro a conclu, par l'entremise d'Investissement Québec, une entente avec le gouvernement du Québec visant un investissement privé dans Chaîne D'Approvisionnement Metro.

« Pour assurer le développement économique et durable du Québec, il est impératif de pouvoir compter sur des entreprises québécoises et des chaînes d'approvisionnement solides. Avec cet investissement dans Chaîne D'Approvisionnement Metro, on soutient une entreprise québécoise pour qu'elle devienne une leader internationale dans le secteur de la logistique », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Cette transaction s'inscrit directement dans la mission d'Investissement Québec en créant un champion du domaine de la logistique et en soutenant son expansion géographique à l'extérieur du Québec. Chaîne D'Approvisionnement Metro montre l'exemple en investissant massivement pour améliorer sa productivité en automatisant ses entrepôts. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance des chaînes d'approvisionnement, qui constituent un chaînon essentiel de l'économie québécoise », a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Chaîne D'Approvisionnement Metro est heureuse d'accueillir Investissement Québec comme l'un de ses nouveaux partenaires stratégiques et de pouvoir compter sur le soutien continu de Gestion LDC Logistique Inc., de la CDPQ et de la Banque Nationale du Canada pour l'accompagner dans la poursuite de ses ambitions de croissance mondiale », a déclaré Mathieu Descheneaux, Chef des finances de Chaîne D'Approvisionnement Metro. « Cet investissement stratégique nous permet d'acquérir des sociétés de grande qualité comme SCI et d'accroître l'ampleur et la portée des solutions de chaîne d'approvisionnement que nous pouvons offrir. »

Ensemble, Chaîne D'Approvisionnement Metro et SCI anticipent un brillant avenir dans lequel elles offriront des solutions de chaîne d'approvisionnement novatrices qui répondront aux besoins les plus complexes de leurs clients.

Conseillers

Valeurs Mobilières TD Inc. agit à titre de conseiller exclusif en finances et en financement de Chaîne D'Approvisionnement Metro. Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissent à titre de conseillers juridiques de Chaîne D'Approvisionnement Metro.

À propos de Chaîne D'Approvisionnement Metro

Chaîne D'Approvisionnement Metro est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde. Depuis près de 50 ans, elle excelle dans l'élaboration de solutions intégrées et fondées sur des données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. Gérant 15 millions de pieds carrés sur plus de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, elle est l'une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d'approvisionnement établies au Canada. En 2023, Chaîne D'Approvisionnement Metro a reçu le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées pour son expertise stratégique, sa culture de l'innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

À propos de SCI

SCI soutient la croissance des entreprises d'Amérique du Nord en proposant à ses clients une gamme de solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout dans les domaines de la vente au détail omnicanal, des technologies, des soins de santé et de beauté, et du bien-être. Depuis 30 ans, son expertise bien ancrée et de premier ordre en logistique, en chaîne d'approvisionnement et en gestion des transports continue d'aider les clients du marché intermédiaire partout au Canada et au sud de la frontière.

SCI gère chaque jour plus d'un milliard de dollars en stocks au moyen d'un réseau à l'échelle nationale au Canada. Elle exploite plus de 75 emplacements totalisant plus de 371 000 mètres carrés (4 millions de pieds carrés) et emploie plus de 3 000 personnes.

SCI est fière d'ajouter de la valeur aux activités de ses clients en éliminant les points de friction et en mettant en œuvre leur stratégie commerciale de façon transparente. Grâce aux procédés d'amélioration continue, aux outils d'intelligence d'affaires, aux renseignements fondés sur les données et à la technologie progressive, son équipe intégrée d'experts s'engage à réduire les coûts, les risques et la complexité au sein de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à l'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement, les clients de SCI obtiennent l'avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour faire prospérer leur entreprise.

Renseignements: Pour les questions des médias et de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Pour Chaîne D'Approvisionnement Metro : Serge Vallières - Cabinet de relations publiques NATIONAL, Directeur, Communication d'entreprise, [email protected], 438 372-3575; Pour la CDPQ : Kate Monfette, Directrice, Relations médias, [email protected], 438 525-2520; Pour le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie : Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, [email protected], 438 777-3777; Pour Investissement Québec : Mathieu Rouy, Conseiller spécialisé, Médias et affaires gouvernementales, [email protected], 438 827-4143