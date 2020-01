Chaîne d'approvisionnement Canada(MC) publie le rapport sur les Compétences des professionnels canadiens de la chaîne d'approvisionnement

TORONTO, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Pour la première fois au Canada, les nombreuses compétences inhérentes au secteur de la chaîne d'approvisionnement ont été publiées accompagnées d'informations détaillées et applicables. Préparé par Chaîne d'approvisionnement CanadaMC, avec la participation de professionnels chevronnés en gestion de la chaîne d'approvisionnement et de leaders éclairés internationaux, le rapport sur les Compétences des professionnels canadiens de la chaîne d'approvisionnement se veut un guide complet qui établit ce qui est requis pour assurer la réussite d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement - l'une des professions les plus essentielles sur le plan économique pour notre pays.

« Ce recueil des compétences requises pour travailler d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement est une ressource exceptionnelle pour les professionnels et leur offre un vaste aperçu des compétences transversales dont ils ont besoin pour connaître du succès dans leur carrière », a dit Stephen Cherlet, président du conseil d'administration national, Chaîne d'approvisionnement CanadaMC.

Le rapport s'appuie sur les connaissances existantes de l'industrie et les renforce, tout en introduisant de nouveaux concepts sur lesquels sera fondée la croissance continue de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Avec la publication de la première édition de ce rapport, Chaîne d'approvisionnement CanadaMC a décrit les facteurs nécessaires au développement personnel, à l'avancement professionnel et à la prise de décisions judicieuse. Notre communauté, des professionnels en exercice aux employeurs en passant par les universités et les gouvernements, dispose désormais d'une référence précieuse qui permettra à ses membres de naviguer dans un secteur en constante évolution et de trouver un degré de certitude professionnelle.

Les étudiants et les professionnels en exercice pourront s'inspirer de ce rapport pour tracer une feuille de route complète d'acquisition de connaissances pour veiller à ce que leurs compétences professionnelles soient constamment alignées aux besoins d'un marché en évolution, alors que les employeurs pourront l'utiliser comme guide pour l'embauche et le perfectionnement de leurs équipes chargées de la chaîne d'approvisionnement ainsi que pour les investissements qu'ils appuieront en formation. Les universités, quant à elles, pourront utiliser les informations du rapport pour orienter l'élaboration de leurs programmes et de leurs cours et, finalement, les gouvernements et responsables de l'élaboration de politiques pourront utiliser ce document pour guider une prise de décisions judicieuse et appuyer ce secteur d'emploi clé. « Il nous aidera à concevoir et à offrir continuellement des programmes pertinents et axés sur l'avenir dans le but d'appuyer les membres de Chaîne d'approvisionnement CanadaMC tout au long de leur carrière », a mentionné Christian Alan Buhagiar, président et chef de la direction, Chaîne d'approvisionnement CanadaMC.

Chaîne d'approvisionnement CanadaMC remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à cette importante initiative. La publication de ce rapport a été possible grâce à leurs efforts soutenus. Les résultats de cette entreprise historique ont une portée considérable. Non seulement ce rapport renforcera le titre de p.g.c.a.MC et servira l'intérêt supérieur de nos membres actuels, il attirera aussi de nouveaux talents passionnés vers notre profession.

