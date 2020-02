Chaîne d'approvisionnement Canada(MC) lance son programme associés d'affaires

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Chaîne d'approvisionnement Canada a lancé un nouveau programme qui améliore grandement la portée des fournisseurs de biens et services de toutes les tailles. Le programme Associés d'affaires de Chaîne d'approvisionnement CanadaMC permet aux organisations de bâtir des liens avec les membres de l'association, soit plus de 7000 professionnels de niveau intermédiaire ou chevronné dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, et de renforcer leur réputation au sein de la communauté de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble.

« Grâce à cette relation stratégique entre nos associés d'affaires et Chaîne d'approvisionnement Canada, nous pouvons ensemble propulser la profession à un niveau supérieur, favoriser la réussite des entreprises et contribuer à la croissance de l'économie canadienne », affirme Christian Alan Buhagiar, président et chef de la direction, Chaîne d'approvisionnement Canada.

Qu'ils soient des consultants propriétaires uniques, des consultants en recherche, des firmes de consultation ou des entreprises spécialisées dans les technologies et les logiciels, les associés d'affaires de Chaîne d'approvisionnement Canada obtiennent un accès direct aux décideurs et aux influenceurs dans le secteur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement qui gèrent plus de 130 milliards de dollars en dépenses annuelles et, ceci, grâce à un vaste éventail d'offres : de la promotion en ligne à l'année par l'entremise d'un profil d'entreprise sur le site Web de Chaîne d'approvisionnement Canada, des occasions de collaborer et de partager des bonnes pratiques en matière de leadership éclairé dans le cadre de webinaires et d'études, d'établir des critères de référence ainsi que de mener des sondages auprès d'autres membres de Chaîne d'approvisionnement Canada, l'accès à des tarifs réduits pour assister ou commanditer le Congrès national et gala de remise des prix de Chaîne d'approvisionnement Canada et la possibilité de mettre au point un cours en collaboration avec Chaîne d'approvisionnement Canada.

La participation à ce programme offre une belle visibilité et des occasions en or pour une entreprise de véritablement mettre en valeur ses offres uniques et lui permet de se démarquer de la concurrence. Les associés d'affaires ont la possibilité exclusive de promouvoir leur marque, leurs produits et leurs services sur le site Web de Chaîne d'approvisionnement Canada qui comprend une base de données permettant de consulter les entreprises. De plus, les nouveaux associés d'affaires de Chaîne d'approvisionnement CanadaMC sont accueillis par l'entremise d'une annonce de partenariat sur les canaux de réseaux sociaux de l'association.

« Le programme Associés d'affaires offre une grande valeur ajoutée à toutes les entreprises qui choisissent de former un partenariat avec nous, car nous leur permettons de mettre en valeur leur leadership éclairé, tout en soutenant l'efficacité de nos membres. C'est une relation qui repose sur la réussite mutuelle », explique Simona Zar, directrice, Affaires industrielles et politiques publiques, Chaîne d'approvisionnement Canada.



À propos de Chaîne d'approvisionnement CanadaMC

Chaîne d'approvisionnement CanadaMC est la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 7500 professionnels partout au pays ainsi que la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'une fédération composée d'un bureau national et de 10 corporations provinciales et territoriales. Sa mission est de « guider l'industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir de la valeur à tous les membres et d'avancer la profession ». Par ses initiatives de formation, de défense des intérêts et de développement des ressources, l'association s'efforce de faire avancer sa vision pour que « les professionnels et les organisations de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique ». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (p.g.c.a.MC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui avancent en tant que leaders dans la chaîne d'approvisionnement.

