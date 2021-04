EN VERTU DE LAQUELLE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT CANADA SE CHARGERA DE LA PRESTATION DES COURS, DES ÉVÉNEMENTS ET DES SERVICES AUX MEMBRES DE CORE

TORONTO, le 16 avril 2021 /CNW/ - Chaîne d'approvisionnement Canada a récemment acquis le Centre for Outsourcing Research and Education (Core), une organisation à but non lucratif qui, depuis 15 ans, soutient les organisations et les personnes œuvrant dans les domaines de l'approvisionnement et de la gestion d'ententes d'externalisation.

« Il s'agit d'un temps très stimulant pour la profession de la chaîne d'approvisionnement et cette acquisition se veut une autre façon pour nous de démontrer notre engagement à élever la profession. En tant qu'association, nous cherchons activement des occasions de partenariats, de fusions et d'acquisitions qui nous aident à renforcer nos capacités à servir l'ensemble de la communauté de la chaîne d'approvisionnement », a dit Christian Buhagiar, Président et chef de la direction, Chaîne d'approvisionnement Canada.

À titre de plus importante association pour les professionnel(le)s de la chaîne d'approvisionnement au Canada et forte de nos 100 ans d'héritage, Chaîne d'approvisionnement Canada assure le leadership de la communauté canadienne de la chaîne d'approvisionnement, fournit de la valeur à tous ses membres et fait avancer la profession. En tant que voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, l'association veille à ce que les professionnel(le)s et les organisations œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique.

Cette acquisition est une source de nouvelles ressources qui nous permettront de proposer des apprentissages, des recherches et un partage de connaissances de pointe dans les domaines de l'approvisionnement et de la gestion de contrats de service. Au plus de 7000 membres que compte la communauté de Chaîne d'approvisionnement Canada se joindront les plus de 60 entreprises de premier plan membres de Core, les centaines de professionnel(le)s et de cadres actifs et engagés au sein de ces entreprises et les plus de 2000 nouveaux participant(e)s, élargissant par le fait même la portée et l'influence de l'association dans la communauté de l'externalisation et des services et permettant de bonifier les programmes de formation sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement offerts par Chaîne d'approvisionnement Canada.

Cette acquisition de Core s'appuie sur la récente acquisition du Conseil canadien sectoriel de la chaîne d'approvisionnement (CCSCA) par Chaîne d'approvisionnement Canada et sur sa fusion précédente avec Chaîne d'approvisionnement et logistique (CAL) et continue d'élargir et de renforcer la portée de Chaîne d'approvisionnement Canada d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement.

« Pour veiller à ce que Chaîne d'approvisionnement Canada demeure à l'avant-garde des changements sur le marché, nous sommes d'avis que l'acquisition de Core arrive à point nommé. Alors que nous émergeons des défis de la pandémie, l'économie et nos chaînes d'approvisionnement continueront d'être soumises à des forces perturbatrices. Nous souhaitons nous assurer que les membres de Chaîne d'approvisionnement Canada et la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement sont appuyés pour qu'ils soient à l'avant-garde du changement grâce à de nouvelles connaissances, de nouveaux réseaux et de nouvelles possibilités et prêts à progresser dans notre profession en évolution rapide. Nous continuerons à chercher des occasions de partenariats et d'alliances qui sont alignées sur notre mission et sur notre vision », a indiqué M. Buhagiar.

À propos de Chaîne d'approvisionnement Canada :

Chaîne d'approvisionnement CanadaMC est la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 7500 professionnels partout au pays ainsi que la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'une fédération composée d'un bureau national et de 10 corporations provinciales et territoriales. Sa mission est de « guider l'industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir de la valeur à tous les membres et d'avancer la profession ». Par son travail, l'association s'efforce de faire avancer sa vision pour que « les professionnels et les organisations de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique ». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (p.g.c.a.MC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui avancent en tant que leaders dans la chaîne d'approvisionnement.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Christian Buhagiar, Président et chef de la direction, Chaîne d'approvisionnement Canada, [email protected], 416-977-7111 x3125