Émergeant du mode Stealth, l'entreprise de fabrication de circuits intégrés forme une équipe de conception de calibre mondial en vue de développer l'accélération du matériel écoénergétique

TEL-AVIV, Israël, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Chain Reaction, une entreprise de fabrication de semi-conducteurs axée sur les chaînes de blocs perturbatrices et le matériel informatique de protection de la confidentialité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a amassé 70 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série C dirigé par Morgan Creek Digital, avec la participation de Hanaco Ventures, Jerusalem Venture Partners, KCK Capital, Exor, Atreides Management et BlueRun Ventures.

Le nouveau cycle de financement, qui a porté le montant total de financement à 115 millions de dollars, servira à élargir les équipes d'ingénierie et de développement, qui sont passées à 100 employés à temps plein, y compris les meilleurs talents provenant de Nvidia, de Mellanox, des services de renseignement israéliens et de TSMC. Le cycle permettra d'accélérer le déploiement de solutions de chaîne de blocs de niveau entreprise - des circuits intégrés propres à une application (ASIC) et des systèmes. Il permettra également de mettre à l'échelle les solutions technologiques de protection de la vie privée de Chain Reaction, notamment la conception d'une infrastructure de centre de données infonuagique pour accélérer les technologies d'amélioration de la confidentialité (TAC).

« Permettre le calcul en temps réel des données chiffrées est le Saint-Graal de l'informatique en nuage. Chain Reaction est sur le point de concrétiser cet objectif en accélérant les TAC, a déclaré Alon Webman, cofondateur et chef de la direction de Chain Reaction. Notre technologie permettra aux entreprises et au gouvernement de moderniser l'infrastructure de calcul en transférant les données privées vers le nuage. »

L'investissement supplémentaire permet à Chain Reaction de continuer à se concentrer sur la création et la livraison de produits pour ses deux marchés cibles. Cela permettra également de fournir du matériel informatique de haute performance pour la chaîne de blocs et la confidentialité dans les centres de données et le nuage, en créant des solutions à l'avenir prometteur pour les marchés qui en sont encore à leurs balbutiements.

« Nous nous attendons à ce que les produits de la chaîne de blocs de Chain Reaction deviennent la nouvelle norme de l'industrie dans l'infrastructure de calcul de la chaîne de blocs, établissant ainsi les fondements de toutes les futures technologies de chaîne de blocs durables, a affirmé Mark Yusko, chef de la direction et chef de l'information de Morgan Creek Capital Management et associé directeur de Morgan Creek Digital. La chaîne de blocs est la clé de la démocratie, de la décentralisation et de la liberté, mais c'est une solution à forte intensité de calcul. Les produits de Chain Reaction renforceront la valeur des technologies de chaîne de blocs prédominantes et révolutionneront les cas d'utilisation des technologies de chaîne de blocs dans un avenir pas si lointain. »

Voici la déclaration de Pasha Romanovski, partenaire fondateur de Hanaco Ventures, au sujet du cycle de financement de série C de Chain Reaction : « Hanaco a cru en Chain Reaction dès le début. Nous avons vu le potentiel de combiner l'expérience et l'expertise en conception analogique et de systèmes avec des algorithmes et la cryptographie pour concevoir l'avenir de l'infrastructure de calcul. Il ne s'agit que des premiers pas de Chain Reaction, car ils font de grands progrès en perturbant le marché traditionnel et complexe des centres de données, du nuage et de l'infrastructure du matériel informatique de pointe. »

Chain Reaction prévoit d'assurer l'accessibilité générale de ses premiers circuits intégrés et systèmes de chaîne de blocs au premier trimestre de 2023.

Pour en savoir plus sur Chain Reaction, consultez le www.chain-reaction.io .

À propos de Chain Reaction

Chain Reaction conçoit l'avenir des technologies de chaînes de blocs perturbatrices et de confidentialité. Nous accélérons la performance du calcul, ce qui permet aux entreprises d'adopter des solutions et de les adapter aux problèmes les plus complexes au monde. En partenariat avec le nuage et les centres de données, nous transformons l'infrastructure informatique au moyen de circuits intégrés propres à une application et de systèmes personnalisés qui optimisent le calcul de faible puissance et de haute performance. Notre solution 3PU™ (unité centrale de protection de la confidentialité) accélère considérablement les opérations en temps réel des TAC sur les données chiffrées, transformant le nuage en un environnement fiable. Nous permettons aux marchés verticaux qui comptent sur des mégadonnées confidentielles d'utiliser le nuage, notamment les institutions financières, les établissements de soins de santé et les grandes sociétés pharmaceutiques, le secteur de la défense, le gouvernement, ainsi que les industries pétrolières et gazières. Nos solutions construites sur mesure et adaptées propulseront la prochaine génération de systèmes informatiques sécurisés, évolutifs et verts contribuant à la protection de la population, de la confidentialité et de la planète.

