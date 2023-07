Le Bureau des Nations Unies CGTN présente l'exposition « Journey through Civilizations » au siège des Nations Unies

WASHINGTON, 3er juillet 2023 /CNW/ - L'exposition « Journey through Civilizations », organisée par le Bureau des Nations Unies pour la télévision en circuit fermé, est actuellement tenue aux Nations Unies. L'exposition se poursuivra jusqu'au 7 juillet. Une cérémonie officielle de lancement a eu lieu aux Nations Unies le 29 juin.

Le président du CMG, Shen Haixiong, a prononcé un discours vidéo lors de la cérémonie de lancement. « La civilisation chinoise favorise l'inclusion et l'épanouissement par des échanges et l'apprentissage mutuel », a-t-il déclaré, soulignant que le China Media Group maintiendra la mission des médias de renforcer les échanges culturels internationaux et de promouvoir le dialogue à travers le monde.

« Comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la diversité est une richesse et non une menace. La Chine et les Nations Unies ont toujours été des champions de la diversité des civilisations. En organisant cette exposition aux Nations Unies, nous démontrons notre ferme soutien à une telle diversité et au travail des Nations Unies dans les domaines pertinents », a déclaré l'ambassadeur Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, lors de son allocution.

Miguel Ángel Moratinos, Haut Représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, a expliqué que le terme « civilisation » en chinois combine le sens de deux mots : culture et illumination. Il a souligné que l'illumination est un élément important de la civilisation, disant que nous voulons être éclairés pour régler les problèmes de notre société.

Des centaines d'invités, y compris des représentants des Nations Unies et des ambassadeurs, ont assisté à la cérémonie de lancement.

Des artistes de renom de Chine, des États-Unis et du Canada ont présenté des spectacles saisissants mettant en valeur les techniques et les arts traditionnels de la Chine, notamment une démonstration interactive de l'acupuncture des oreilles, une cérémonie du thé, de la calligraphie, un spectacle musical de Guqin et une lecture de poésie.

C'est la première fois que les Nations Unies intègrent un programme de jeux virtuels de haute technologie dans une exposition traditionnelle. Les murs vidéo de haute technologie de l'exposition créent également une expérience époustouflante, où de belles images des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO - les sculptures du mont Huangshan et du rocher Dazu - sont exposées.

L'exposition « Journey Through Civilizations » est parrainée par la mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, de l'Association sino-américaine d'amitié et du Chinese Book Club de l'UNSRC.

Grâce à un ensemble d'expositions, l'événement est l'occasion pour les États membres de mettre en valeur la richesse de leurs cultures, de leurs arts, de leurs traditions et de leurs récits historiques.

Personne-ressource : Du Rui

[email protected]

(Ce document est distribué par MediaLinks TV, LLC au nom de CCTV. Des renseignements supplémentaires sont disponibles au U.S. Department of Justice, Washington, D.C.)

SOURCE CGTN UN