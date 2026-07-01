CFS nommé premier partenaire international dans le programme LIBRTI de l'UKAEA

Commonwealth Fusion Systems (CFS), la plus grande entreprise spécialisée dans l'énergie de fusion au monde, est la première entreprise internationale à rejoindre le programme phare du laboratoire national travaillant sur la fusion du Royaume-Uni pour tester de nouvelles technologies de couverture tritigène.

CFS obtiendra un accès précoce à une infrastructure de calibre mondial pour tester des couvertures, qui comprend une source de neutrons de grande taille sur mesure.

L'accord s'inscrit dans la dynamique du discours du Roi devant le Congrès américain en avril.

OXFORD, Royaume-Uni, 1er juillet 2026 /CNW/ - L'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) a annoncé aujourd'hui que Commonwealth Fusion Systems (CFS), la plus grande entreprise spécialisée dans l'énergie de fusion, sera la première entreprise internationale à participer au programme phare LIBRTI (Lithium Breeding Tritium Innovation) de l'UKAEA.

UKAEA logo (PRNewsfoto/Commonwealth Fusion Systems)

LIBRTI est une initiative du gouvernement britannique de 220 millions de livres sterling qui vise à démontrer la production nette de tritium - une capacité essentielle à la commercialisation de l'énergie de fusion qui signifie que les centrales à fusion peuvent produire suffisamment de ce composant combustible pour couvrir leur propre utilisation.

Le programme crée une installation technologique unique au campus de Culham de l'UKAEA à la suite de l'acquisition récente d'une source de neutrons à flux élevé.

Dans une centrale à fusion, une « couverture » est la région où les neutrons issus du processus de fusion frappent des atomes de lithium, qui se transforment alors en tritium, une forme d'hydrogène utilisée comme combustible de fusion. La technique de production est appelée « breeding », et la nouvelle installation LIBRTI permettra aux partenaires de l'industrie de développer et de vérifier leurs technologies de couverture dans des environnements de fusion représentatifs des machines grandeur nature.

CFS est une entreprise privée basée à Devens, dans le Massachusetts, qui est sortie du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2018. La société a levé plus de 3 milliards de dollars américains en capitaux privés, ce qui en fait l'entreprise spécialisée dans l'énergie de fusion la mieux financée à l'échelle mondiale. CFS construit actuellement sa machine de démonstration de fusion SPARC et prévoit de produire de l'électricité à partir de sa première centrale à fusion ARC en Virginie, aux États-Unis, au début des années 2030.

CFS et l'UKAEA travailleront ensemble pour concevoir l'installation expérimentale, élaborer des protocoles d'essai et mener des expériences à l'installation LIBRTI. CFS construira les articles de test qui seront utilisés lors des premières recherches.

Tim Bestwick, PDG de l'UKAEA, a déclaré :

« La stratégie du Royaume-Uni en matière de fusion met l'accent sur la position du pays en tant que chef de file de la recherche sur la fusion, tout en reconnaissant la valeur d'une collaboration mondiale continue. »

Amanda Quadling, cadre supérieure responsable de LIBRTI, a déclaré :

« L'accueil de CFS est un moment déterminant pour LIBRTI. Sa participation donne un élan à nos propres efforts et accélère la voie mondiale vers la démonstration de technologies de centrales à fusion à l'échelle industrielle. »

Brandon Sorbom, cofondateur et directeur scientifique chez CFS, a déclaré :

« Les capacités d'essai spécialisées de LIBRTI nous permettront de démontrer la production nette de tritium et d'accroître la confiance dans la conception de notre système de couverture ARC. Grâce à cette collaboration, CFS acquerra une expérience pratique en ingénierie et en construction de systèmes de couverture directement représentatifs de notre centrale à fusion commerciale. Nous sommes ravis de nous associer à l'UKAEA et à l'équipe LIBRTI en tant qu'utilisateur précoce. »

Heena Mutha, directrice du cycle de carburant et de la technologie des couvertures chez CFS, a déclaré :

« C'est un moment exceptionnel pour l'industrie de la fusion, car nous développons la capacité d'évaluer les performances des couvertures tritigènes dans un environnement pertinent pour la fusion. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l'UKAEA et LIBRTI. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Mike Bridge, directeur des médias et des communications, par courriel : [email protected]

Christine Dunn, responsable des communications externes chez CFS, par courriel : [email protected]

À propos de l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni

Qui nous sommes

L'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) est l'organisme national de recherche sur l'énergie de fusion du Royaume-Uni. Nous sommes un organisme public non ministériel exécutif du ministère britannique de la sécurité énergétique et du net zéro (DESNZ).

Notre travail

La mission de l'UKAEA est de mener la livraison d'énergie de fusion durable afin de maximiser les avantages scientifiques et pour l'économie du Royaume-Uni. Pour ce faire, nous sommes des experts techniques et établissons des partenariats avec des entreprises et la communauté internationale de la recherche.

Au cœur des efforts de l'UKAEA se trouve l'exploitation d'installations de calibre mondial qui constituent une base de connaissances complète sur l'énergie de fusion. En répondant et en surmontant les défis tout au long du cycle de vie de la fusion et en intégrant des solutions de diverses disciplines, nous établissons des centres d'excellence techniques qui servent de base aux futurs programmes de centrales à fusion.

L'UKAEA collabore avec ses partenaires pour développer des centrales à fusion en donnant accès à ses compétences, ses installations et son expertise. L'UKAEA est propriétaire de UK Fusion Energy (UKFE) pour le compte du gouvernement du Royaume-Uni. Par l'entremise d'UKFE, nous dirigeons le programme Spherical Tokamak for Energy Production (STEP) visant à concevoir et à construire le premier prototype de centrale à énergie de fusion au Royaume-Uni dans le Nottinghamshire.

Pour développer l'écosystème de la fusion, l'UKAEA met l'accent sur la culture de talents qualifiés, le développement de l'industrie de la fusion et la création de « grappes d'innovation ». Nous cherchons activement des occasions de faire progresser les technologies de fusion et de communiquer leur vaste potentiel aux parties prenantes et au public afin d'accélérer l'avenir de l'énergie de fusion - l'énergie de demain dont nous avons besoin aujourd'hui.

Pour plus d'informations : https://www.gov.uk/ukaea. Médias sociaux : @UKAEAofficial

À propos de l'énergie de fusion

Lorsqu'un mélange de deux formes d'hydrogène (deutérium et tritium) est chauffé pour former un plasma contrôlé à des températures extrêmes - 10 fois plus élevées que le cœur du Soleil - elles fusionnent pour créer de l'hélium et libérer de l'énergie qui peut être exploitée pour produire de l'électricité. Il y a plus d'une façon d'y parvenir. L'approche de l'UKAEA consiste à retenir ce plasma chaud à l'aide d'aimants puissants dans une machine en forme d'anneau appelée « tokamak », puis à exploiter cette chaleur pour produire de l'électricité de la même façon que les centrales électriques existantes.

À propos de Commonwealth Fusion Systems

Commonwealth Fusion Systems est la plus grande entreprise privée de fusion au monde. Le projet phare de l'entreprise dans le domaine de la fusion, SPARC, produira de l'énergie nette, ouvrant la voie à une énergie sans carbone illimitée. L'entreprise a levé plus de 3 milliards de dollars en capital depuis sa fondation en 2018.

SPARC® et ARC™ sont des marques de commerce de Commonwealth Fusion Systems®.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2432727/Commonwealth_Fusion_Systems_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3002628/UKAEA_logo.jpg

SOURCE Commonwealth Fusion Systems