CF Fairview Pointe Claire et CF Carrefour Laval célèbrent les Fêtes avec les Parcours givrés, une expérience en plein air

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Cette année, Cadillac Fairview entame la période des Fêtes en lançant une nouvelle tradition qui réjouira petits et grands. CF Fairview Pointe Claire et CF Carrefour Laval transforment une partie de leur parc de stationnement afin d'accueillir les Parcours givrés, une toute nouvelle expérience en plein air qui combine deux activités préférées des Canadiens : le golf et le hockey. Les Parcours givrés seront accessibles pendant cinq jours à chaque centre commercial, soit du samedi 5 décembre au mercredi 9 décembre à CF Fairview Pointe Claire et du samedi 12 décembre au mercredi 16 décembre à CF Carrefour Laval. Les Montréalais sont invités à parcourir gratuitement ce minigolf des Fêtes, qui compte neuf trous et où le bâton et la balle de golf laissent place au bâton de hockey et à la rondelle. Ils y retrouveront les thèmes chers aux Canadiens, par exemple le hockey, le curling, la pêche sur glace et les cabanes à sucre.

Compte tenu de la situation liée à la COVID-19, Cadillac Fairview s'engage à respecter les directives de la santé publique du Québec et à faire de la sécurité de ses clients et employés une priorité en intégrant des mesures rigoureuses de santé et de sécurité à toute sa programmation des Fêtes. En ce qui concerne l'expérience des Parcours givrés, comme il s'agit d'une activité en plein air, la distanciation physique, des procédures de désinfection régulière et fréquente et la réduction des contacts au minimum, dans la mesure du possible, y sont appliquées. De plus, afin de limiter le nombre de visiteurs et d'éviter les regroupements, l'inscription en ligne sera obligatoire. Chaque réservation comprend une ronde de minigolf sur les Parcours givrés pour un maximum de quatre personnes faisant partie du même ménage. Le départ de chaque groupe se fera à intervalles de dix minutes. Tous les joueurs sont encouragés à porter le masque et à pratiquer la distanciation physique tant sur le parcours qu'à l'extérieur.

La communauté montréalaise est invitée à participer à cette activité festive d'une durée limitée et à profiter de tout ce que la période des Fêtes a de beau à offrir - l'esprit communautaire, la solidarité (à distance), la joie et le plaisir en famille - d'une façon réinventée, sécuritaire et agréable.

Quoi : CF Parcours givrés



Où CF Fairview Pointe Claire

(Dans le stationnement, à l'intersection du boul. Saint-Jean et de l'autoroute 40)

Du samedi 5 décembre au mercredi 9 décembre





CF Carrefour Laval

(Dans le stationnement, à l'intersection du boul. Le Carrefour et du boul. Daniel-Johnson)

Du samedi 12 décembre au mercredi 16 décembre



Séance photo : Les Montréalais célèbrent la magie des Fêtes sur les Parcours givrés de CF Fairview Pointe Claire et de CF Carrefour Laval; images des Parcours givrés, un terrain de minigolf d'inspiration canadienne

Pour obtenir de plus amples renseignements, connaître les heures d'ouverture des Parcours givrés et faire une réservation, visitez les sites https://www.cfshops.com/fr_CA/fairview-pointe-claire.html et https://www.cfshops.com/fr_CA/carrefour-laval.html

