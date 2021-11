CF Fairview Pointe Claire accueille les Parcours givrés de CF et invite les consommateurs à participer à une expérience sportive extérieure du 10 au 15 décembre

Les Québécoises et les Québécois sont invités à venir jouer au minigolf des Fêtes, une expérience amusante et sécuritaire présentée par Cadillac Fairview

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) poursuit sa tradition d'offrir des expériences communautaires stimulantes et captivantes afin de répandre la joie des Fêtes auprès des Québécoises et des Québécois en transformant une partie de son parc de stationnement en Parcours givrés, une activité extérieure qui combine deux sports préférés des Canadiens : le golf et le hockey. Du 10 au 15 décembre, les Québécoises et les Québécois sont encouragés à participer en toute sécurité à l'expérience de minigolf des Fêtes de cinq jours qui remplace les bâtons, les verts et les balles par des bâtons de hockey, des rondelles et de la glace artificielle. Les Parcours givrés comptent neuf trous, chacun comprenant des thèmes chers aux Canadiens, y compris le hockey, le curling, la pêche sur glace et les cabanes à sucre. Les participants peuvent réserver leur place en ligne. Les billets coûtent 5 $ chacun et seront en vente à compter du 26 novembre. Tous les bénéfices de la vente de billets iront à la fondation MAKE-A-WISH®| RÊVES D'ENFANTSMD CANADA.

De plus, Cadillac Fairview et le programme de fidélité RBC Récompenses se sont unis pour offrir des avantages exclusifs liés aux cartes de crédit RBC, y compris la vente de billets à l'avance, l'exonération des frais d'entrée et plus encore.

CF Fairview Pointe Claire continue de respecter les directives de la santé publique du Québec et de faire de la sécurité de ses clients et de ses employés une priorité en intégrant des mesures rigoureuses de santé et de sécurité à toute sa programmation des Fêtes. En ce qui concerne l'expérience des Parcours givrés, comme il s'agit d'une activité en plein air, la distanciation physique, des protocoles de dépistage (à domicile et sur place), des procédures de désinfection régulière et fréquente et la réduction des contacts au minimum, dans la mesure du possible, y sont appliqués. De plus, afin de limiter le nombre de visiteurs et d'éviter les regroupements, l'inscription en ligne sera obligatoire. Chaque réservation comprend une ronde de minigolf sur les Parcours givrés. Le départ de chaque groupe se fera à intervalles de dix minutes. Tous les joueurs sont encouragés à porter le masque et à pratiquer la distanciation physique tant sur le parcours qu'à l'extérieur.

Pour une durée limitée, les Québécoises et les Québécois de tous âges sont invités à participer à cette activité festive digne d'être partagée et qui réunit famille et amis d'une manière repensée, sécuritaire et agréable.

Quoi : Parcours givrés de CF



Où : CF Fairview Pointe Claire





Du vendredi 10 décembre au mercredi 15 décembre 2021



Entrevue : Laurent Bruneau, directeur général, CF Fairview Pointe Claire



Photos : Des Québécois célèbrent la magie des Fêtes sur les Parcours givrés de CF Polo Park; images des Parcours givrés, un terrain de minigolf d'inspiration canadienne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, connaître les heures d'ouverture des Parcours givrés et faire une réservation, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

