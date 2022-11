CF Fairview Pointe Claire accueille l'expérience extérieure Parcours givrés du 10 au 15 décembre

Les invités sont conviés à profiter d'une activité de minigolf des Fêtes présentée par Cadillac Fairview.

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) poursuit sa tradition d'expériences communautaires animées et attrayantes pour offrir à ses invités la joie des Fêtes. Pendant la période des Fêtes, CF transformera une partie de son stationnement en Parcours givrés, une activité de plein air qui fusionne deux sports populaires auprès des Canadiens : le golf et le hockey.

Du 10 au 15 décembre, à CF Fairview Pointe Claire, les visiteurs peuvent prendre part à l'expérience de minigolf des Fêtes qui remplace les bâtons, les verts et les balles par un bâton et une rondelle de hockey et de la glace artificielle. Le Parcours givré propose neuf trous sur des thèmes canadiens passionnants, dont des activités bien connues comme le hockey et le curling et comprennent des thèmes chers aux Canadiens, comme la pêche sur glace et les cabanes à sucre. Les participants peuvent réserver leur créneau horaire dès maintenant en effectuant une pré-réservation en ligne . Les billets coûtent 5 $ chacun, les bénéfices étant versés à Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada.

Pour une durée limitée, les participants de tous âges sont invités à participer à cette activité festive digne d'être partagée et qui réunit famille et amis d'une manière repensée, sécuritaire et agréable.

Quoi : Parcours givrés de CF





Où : CF Fairview Pointe Claire (par l'entrée no 6, près de Simons et Lucille's)

6801, autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec) H9R 5J2





Quand : Du samedi 10 décembre au jeudi 15 décembre 2022





Opp. d'entrevue : avec Christian Vezina, vice-président des opérations, Cadillac Fairview.





Opp photos : Les invités célèbrent le temps des Fêtes à la féerie du Parcours givrés de

CF Fairview Pointe Claire ; images du parcours de mini-putt Frozen Fairways d'inspiration canadienne.



Pour obtenir de plus amples renseignements, connaître les heures d'ouverture et faire des réservations, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société internationale qui possède, exploite, investit et développe des biens immobiliers de premier ordre dans les secteurs du commerce de détail, des bureaux, de l'habitation, de l'industrie et des usages mixtes. Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère un actif de plus de 42 milliards de dollars dans les Amériques et au Royaume-Uni, et prévoit poursuivre son expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des communautés avec des partenaires partageant les mêmes idées, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de la société comprend 68 propriétés emblématiques, dont le Toronto-Dominion Centre, CF Toronto Eaton Centre, Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

