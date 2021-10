Cette saison, Harvey's reprend la route avec son VR pour accompagner la Tournée Hockey d'ici de Rogers

« Comme Harvey's est une marque canadienne qui interagit avec des collectivités qui ressentent elles aussi un véritable amour pour le hockey, il est important pour nous de vouloir faire partie du nouveau rituel au pays : savourer des produits Harvey's tout en regardant le match de hockey du lundi soir, » affirme Chelsea Kellock, vice-présidente du marketing, Harvey's Canada. « Cette année, nous avons choisi de prendre part à la Tournée Hockey d'ici de Rogers pour remercier notre clientèle et célébrer ce sport de glace que nous chérissons tant. »

Aussi, pour exprimer encore plus son désir de soutenir le hockey, Harvey's recueillera des dons sur place (argent comptant ou Interac) tout au long de la tournée afin de faire progresser le hockey des jeunes filles et garçons. Les invités pourront suivre les chiffres en direct sur le site web de Harvey's.

La participation de Harvey's à la Tournée Hockey d'ici de Rogers se veut un pas de plus dans son implication déjà active dans ce sport puisque la marque est également un commanditaire officiel de la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA) et de l'équipe de Montréal pour la saison 2021-2022.

Pour les invités qui ne pourront nous visiter durant la tournée ou pour ceux et celles qui souhaiteront faire de Harvey's un rituel en temps de jeu, la marque proposera un Spécial Hockey du lundi soir avec 2 burgers Angus ou Lightlife pour 8 $, une offre promotionnelle présentée en exclusivité sur le site web de Harvey's (harveys.ca) ou dans l'application mobile Harvey's en utilisant le code HOCKEY.

Pour obtenir les dernières nouvelles et de plus amples renseignements à propos de Harvey's et son VR, visitez le site https://www.harveys.ca/fr/rogershockey.html. Pour connaître tous les détails entourant la Tournée Hockey d'ici de Rogers, visitez le site www.hometownhockey.com/fr/.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants emblématique du Canada qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Incontournable dans les communautés canadiennes depuis 60 ans, Harvey's sert de délicieux burgers faits de bœuf 100 % canadien, cuits sur le gril et garnis au choix de chacun.

À propos de Société de Recettes Illimitées

Fondée en 1883, Société de Recettes Illimitées est la plus ancienne et la plus importante entreprise de restauration à service complet au Canada. L'entreprise franchise ou exploite des chaînes de restauration qui figurent parmi les plus reconnues au pays, y compris les restaurants Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's, New York Fries, Prime Pubs, Bier Markt, Landing, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigold & Onions, Taverne 1909 signé St-Hubert, Fresh et Ultimate Kitchen.

Ces marques emblématiques ont permis d'établir l'entreprise en tant que franchiseur de choix de renommée nationale. En date du 27 décembre 2020, Société de Recettes Illimitées comptait 25 marques et 1 327 restaurants, dont 82 % sont exploités par des franchisés et des entreprises partenaires, dans 11 pays (Canada, États-Unis, Bahreïn, Chine, Inde, Macau, Oman, Panama, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Les actions de l'entreprise se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole RECP. Pour en savoir davantage sur l'entreprise, rendez-vous au www.recipeunlimited.com.

Renseignements: Harvey's Canada, Summer Martin, Téléphone : 226 542-1465, Courriel : [email protected]