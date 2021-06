Cet été, n'abandonnez pas 40 millions $ dans le placard !

Consigneco vous rappelle que consigner, c'est l'fun! …

Et Daniel Grenier vous le prouvera en chanson!

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW/ - Grâce aux efforts des Québécois et au succès de la campagne de vaccination, l'été rimera avec petits partys, a affirmé le premier ministre. On lèvera nos verres au déconfinement, à l'arrivée des beaux jours, à la Fête nationale ou avec le beau-frère qui a gravi l'escalier en colimaçon avec ton frigo sur le dos pour ton déménagement ! Cet été, on aura de nombreuses raisons de trinquer et tout autant de raisons de rapporter nos contenants consignés parce que bon an, mal an, les contenants qui dorment dans les placards représentent plus de 40 millions $ non réclamés.

Consigneco, un organisme dont la mission est de faire la promotion de la consigne, souligne qu'environ 700 millions de contenants consignés ne sont pas rapportés chez le détaillant.

Heureusement, Consigneco est là pour vous rappeler que consigner, c'est l'fun !

Consigner c'est l'fun pour l'environnement, quand on sait que 100 % de sa canette sera recyclée !

Consigner, c'est l'fun pour nos espaces verts sans déchets !

Consigner, c'est l'fun parce qu'on optimise nos déplacements à l'épicerie !

Consigner, c'est l'fun quand on sait qu'on reverra cette même bouteille dans moins de 60 jours sur les tablettes !

Consigner, c'est l'fun parce que les montants de la consigne peuvent servir à financer nos organismes locaux, comme une équipe de soccer, une troupe de scouts, une troupe de théâtre, et plusieurs autres.

Avec 40 millions $, on peut en avoir du fun et en réaliser des projets !

Toujours pas convaincu? Consigneco a mis à profit les talents de Daniel Grenier, humoriste et ex‑membre des Chick'n Swell, pour lancer le nouveau tube de l'été qui prouvera une fois pour toutes que consigner, c'est l'fun !

Cet été, le 25 juin, le 2 juillet et tous les autres lendemains de petits partys, faites rimer déconfinement avec rapporter vos contenants !

À propos de Consigneco

Fondée en 2011, Consigneco est une association à but non lucratif qui vise à faire connaître la valeur économique, écologique et sociale de la consigne afin d'inciter les gens à rapporter les contenants de bière consignés chez les détaillants. Issue d'une entente entre les brasseurs et RECYC-QUÉBEC, cette association regroupe les membres de l'industrie brassicole du Québec. Véritables pionniers de la consigne, les brasseurs sont fiers d'être à l'origine de ce système établi depuis plus de 200 ans.

Renseignements: Enya Tougas, Conseillère aux communications, [email protected], 514 943-0565

