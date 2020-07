Cet été, CLIF® alimente la Vélo Life partout au Canada

« En tant que fabricants de la barre énergétique la plus populaire au Canada, nous souhaitons rappeler aux Canadiens que l'aventure ne se trouve pas seulement au sommet des montagnes ou lors d'un périple à l'étranger. Elle peut également avoir lieu ici, dans leur propre ville », a expliqué Aniefre Essien, chef de marque, Clif Bar & Company, Canada. « Pendant cette période stressante et inhabituelle, nous voulons apporter notre contribution et aider plus de Canadiens à profiter de la saison estivale en toute sécurité grâce au vélo. »

L'été du vélo

Pour célébrer la Vélo Life au Canada cet été, CLIF s'est associée à différents partenaires locaux pour inciter plus de Canadiens à faire du vélo et inspirer des aventures urbaines.

À Montréal, CLIF s'est associée à Ça roule Montréal , une agence de location basée en plein cœur du Vieux-Montréal, pour aider les consommateurs à mordre dans la Vélo Life en offrant des centaines promenades gratuites tous les dimanches du mois d'août. CLIF offrira aux Montréalais des trousses de départ contenant des barres énergétiques pour nourrir des aventures, ainsi qu'un parcours personnalisé fournis par le célèbre acteur, passionné de vélo et ambassadeur du programme, Felix-Antoine Tremblay . Pour réserver un vélo, cliquez ici et utiliser le code promo CLIFBAR.





« L'association avec CLIF était tout à fait naturelle pour nous, explique André Giroux, propriétaire et fondateur de Ça roule Montréal. Nous nous rejoignons sur l'importance d'encourager les Montréalais à rester actifs et à redécouvrir leur ville, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel. Notre emplacement stratégique permet d'offrir des parcours variés, pour quiconque souhaite partir à l'aventure pour la journée ou pour quelques heures. »





À Toronto, CLIF distribuera plus de 5 000 promenades à vélo gratuites aux Canadiens de la région du Grand Toronto pour inspirer des aventures urbaines.





L'équipe de CLIF se déplacera aux quatre coins de Toronto et de Montréal à bord du CLIF Adventure Trailer pour inspirer des aventures urbaines locales, surprendre les consommateurs avec des promenades à vélo et des articles promotionnels gratuits en plus de faire découvrir les nouvelles barres énergétiques CLIF BAR®, notamment les barres énergétiques Sucré et salé de CLIF maintenant en vente au Canada. CLIF appliquera des mesures de sécurité supplémentaires, comme l'utilisation d'un ÉPI amélioré et le maintien de la distance sociale sécuritaire recommandée.





Pour soutenir l'intérêt accru envers le cyclisme dans les centres urbains, CLIF collaborera avec les magasins de vélos locaux de Toronto et de Montréal dans le but d'offrir des barres énergétiques CLIF BAR aux cyclistes canadiens afin de les aider à se préparer pour leurs aventures.

Nés sur un véloMD et destinés aux athlètes de toutes les disciplines, les aliments énergétiques CLIF sont spécialement conçus pour répondre à vos besoins en matière d'entraînement. Parfait avant ou pendant un entraînement, CLIF BAR constitue une excellente source d'énergie contenant un mélange unique d'hydrates de carbone simples et complexes issus du sucre et de flocons d'avoine biologiques canadiens. L'inspiration de créer une meilleure barre d'énergie est venue au fondateur de l'entreprise, Gary Erickson, durant une excursion à vélo de 280 km. Près de 30 ans plus tard, CLIF BAR demeure la barre énergétique par excellence.

Pour en savoir plus sur la Vélo Life, visitez clifbar.ca

À PROPOS DE CLIF BAR & COMPANY

Clif Bar & Company fabrique intelligemment des aliments bons pour les humains et la planète, notamment les marques CLIF BAR®, CLIF Kid® et BUILDERS®. Voilà la raison pour laquelle nous accordons la priorité aux ingrédients biologiques d'origine végétale pour créer des aliments sains pour tous les moments de la journée. Pour plus de renseignements sur Clif Bar & Company, visitez clifbar.ca, consultez notre page Facebook au www.facebook.com/clifbar et suivez-nous sur Instagram et Twitter @clifbar.

