Cet automne, AgriRÉCUP tient sa collecte de pesticides périmés et de médicaments pour animaux de ferme et chevaux

« Les agriculteurs peuvent apporter les produits dans 31 sites de collecte situés dans toutes les régions agricoles du Québec. Grâce à ce programme, nous les aidons à disposer de ces produits de façon sécuritaire et ce sans frais », a déclaré Barry Friesen, directeur général d'AgriRÉCUP.

L'industrie de la phytoprotection, en partenariat avec l'Institut canadien de la santé animale (ICSA), défraie la totalité des coûts de fonctionnement du programme et ceux de l'élimination des produits périmés. L'UPA, partenaire depuis le début du programme, apporte également son appui en faisant connaître les activités de collecte auprès de ses membres et en encourageant ceux-ci à y participer en grand nombre.

Depuis 2011, AgriRÉCUP tient des collectes de pesticides et de médicaments périmés partout au Canada. Ainsi, elle a éliminé en toute sécurité 3,4 millions de kilogrammes de pesticides non utiles et 47 800 kg de médicaments périmés utilisés à la ferme. AgriRÉCUP tient la collecte tous les trois ans dans différentes régions, partout au Canada.

Sites de collecte au Québec en 2020 :

AMQUI -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Purdel

-- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Purdel ANGE-GARDIEN -- 21 septembre au 8 octobre -- Synagri Ange -Gardien

-- 21 septembre au 8 octobre -- Synagri Ange -Gardien CAPLAN -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Purdel

-- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Purdel COATICOOK -- 7 octobre -- Vivaco Groupe Coopératif

-- 7 octobre -- Vivaco Groupe Coopératif GRACEFIELD -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Gracefield

-- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Gracefield LA SARRE -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Novago

-- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Novago LAVERLOCHÈRE -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Novago

LE BIC -- 7 octobre -- La Coop Purdel -- Bic

-- 7 octobre -- La Coop Purdel -- MIRABEL -- 30 septembre -- Les Meuneries Mondou

-- 30 septembre -- Les Meuneries Mondou NICOLET -- 23 septembre -- Agrocentre Vinisol inc.

-- 23 septembre -- Agrocentre Vinisol inc. SAINT-ALBERT -- 24 septembre -- Engrais Ducharme inc.

-- 24 septembre -- Engrais Ducharme inc. SAINT-GÉDÉON -- 21 septembre au 8 octobre -- Nutrinor

SAINT-JACQUES -- 1 er octobre -- La Coop Novago

-- 1 octobre -- La Coop Novago SAINT-ANSELME -- 29 septembre -- Synagri-St-Anselme

-- 29 septembre -- Synagri-St-Anselme SAINT-ARSÈNE -- 23 septembre -- Synagri St-Arsène

SAINT-BARTHÉLEMY -- 25 septembre -- La Coop Novago

SAINT-CASIMIR -- 1er octobre -- La Coop Novago

-- 1er octobre -- La Coop Novago SAINT-CLET -- 2 septembre -- Synagri St-Clet

-- 2 septembre -- Synagri St-Clet ST-ÉPHREM-DE-BEAUCE -- 28 septembre -- La Coop Alliance

SAINT-HYACINTHE -- 28 septembre -- Agrocentre St-Hyacinthe

-- 28 septembre -- Agrocentre St-Hyacinthe SAINT-HYACINTHE -- 6 octobre -- Synagri Saint-Hyacinthe

-- 6 octobre -- Synagri Saint-Hyacinthe SAINT-JACQUES-LE-MINEUR -- 8 octobre -- William Houde , Saint-Jacques

-- 8 octobre -- , SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE -- 25 septembre -- Gérard Maheu inc.

-- 25 septembre -- Gérard Maheu inc. SAINT-PHILIPPE -DE-NÉRI -- 30 septembre -- La Coop Avantis

-DE-NÉRI -- 30 septembre -- La Coop Avantis SAINT-PIE -- 22 septembre -- Agrocentre TECHNOVA inc.

-- 22 septembre -- Agrocentre TECHNOVA inc. SAINT-RÉMI -- 21 septembre -- Agrocentre Fertibec inc.

SAINT-SIMON -- 7 octobre -- William Houde ltée.

ltée. STANBRIDGE STATION -- 21 septembre -- Agrocentre Farnham inc.

-- 21 septembre -- Agrocentre Farnham inc. SAINTE-ÉLISABETH --- 5 octobre -- Synagri, Sainte-Élisabeth

THURSO -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Novago

-- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Novago VILLE-MARIE -- 21 septembre au 8 octobre -- La Coop Novago

Les activités ont lieu de 9 h à 16 h. On peut obtenir d'autres informations à Agrirecup.ca , sous l'onglet Que recycler et où - Pesticides et Produits de Santé Animale.

https://agrirecup.ca/materiaux/pesticides-et-medicaments-pour-betail-non-desires-ou-perimes/

Cette année, des précautions reliées à COVID-19 seront en place.

Les produits acceptés dans le cadre de ce programme d'AgriRÉCUP incluent :

Les pesticides agricoles périmés ou non désirés (identifiés au moyen d'un numéro d'homologation des pesticides sur l'étiquette);

les pesticides commerciaux utilisés sur les terrains de golf, de même que les produits antiparasitaires industriels et commerciaux (identifiés au moyen d'un numéro de produit antiparasitaire sur l'étiquette);

les médicaments de santé animale utilisés principalement par les producteurs agricoles pour élever les animaux et les chevaux dans un contexte agricole (produit porteur d'un numéro de série DIN, d'un numéro de série ou d'un numéro de produit de contrôle antiparasitaire).

Le programme n'accepte pas :

Les fertilisants, les solutions de pesticides diluées, de grandes quantités de produits non ouverts et les semences traitées;

les aiguilles et objets tranchants, les aliments médicamentés pour animaux, les contenants d'aérosol, les désinfectants, les déchets et médicaments de cliniques vétérinaires, les étiquettes d'identification et les aérosols;

tous autres déchets domestiques dangereux.

AgriRÉCUP est une organisation pancanadienne à but non lucratif, financée par l'industrie des fabricants d'intrants agricoles et celle des produits de santé animale. AgriRÉCUP offre des solutions de recyclage et d'élimination des déchets non organiques pour les exploitations agricoles. AgriRÉCUP organise aussi la collecte des contenants vides en plastique (pesticides et fertilisants), les sacs vides (semences, fertilisants et pesticides) ainsi que la collecte d'autres plastiques agricoles dans le cadre de projets pilotes.

Pour toutes questions concernant les produits acceptés dans le cadre de cette collecte, composez le 877622-4460, ou faites parvenir un courriel à AgriRÉCUP à [email protected]. Plus d'information au agrirecup.ca

Photo incluse/titre : Contenants de pesticides (périmés et non désirés) ainsi que des médicaments périmés (bétail et chevaux) recueillis lors d'une récente collecte tenue par AgriRÉCUP.

SOURCE Agrirecup

Renseignements: Christine Lajeunesse, AgriRÉCUP, directrice est du Canada, 450 804-4460, [email protected]