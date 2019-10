Ces différences qui nous rassemblent

Danièle HENKEL

Éditions Plon, 202 pages

En librairie : 25 octobre 2019

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - « Avoir un vécu de migrante ̶ Maroc et Algérie ̶ d'observatrice du Québec ̶ j'y suis arrivée en 1990 ̶ et de la France ̶ où je vais souvent par plaisir comme pour affaires ̶ , être par ailleurs une grande voyageuse, me permettent de m'interroger sur le monde et les sociétés tels qu'ils sont. Sur la manière dont voit la vie et dont on la vit, sur les enjeux brûlants d'actualité que sont la famille, l'immigration, la religion, la laïcité, la culture, la répartition de la richesse, l'éducation, les jeunes, la place des femmes, l'entreprise, etc. Autant de questions qui, à l'aune de mon expérience et de mes constats, m'interpellent. Cet essai en est la preuve, comme la réponse.

Dans cet ouvrage, avec franchise, humilité, humour et, je pense, bon sens, je m'efforce de traiter sans faux-semblants les grands sujets qui concernent chacun, des thèmes au fil desquels une vérité s'impose : quelque part sur le chemin, nous avons abandonné l'essentiel, le contact humain. Et, pour le retrouver, puiser dans les coutumes, la culture, les habitudes des différents pays que je connais bien peut être une solution. À vous de le lire, de le voir, peut-être de l'appliquer. Car ces différences qui nous ressemblent ont aussi celles qui nous rassemblent. »

Le tout nouvel ouvrage de Danièle Henkel, enfin en librairie. (Groupe CNW/Interforum Canada)

Née en 1956 à Oujda au Maroc, Danièle Henkel est écrivaine, femme d'affaires et conférencière à travers le monde. Elle a rencontré le grand public au Québec avec l'émission phare « Dans l'œil du Dragon » et grâce à de nombreuses apparitions médiatiques, notamment pour la sortie de ses deux ouvrages à succès : Quand l'intuition trace la route et Au cœur de mes valeurs ( Éditions La Presse).

Danièle Henkel est disponible pour accorder des entrevues.

SOURCE Interforum Canada

Renseignements: Service de presse : Martine Côté, m.cote@interforum.qc.ca, (514) 281-1050 poste 250

Related Links

https://interforumcanada.com