Plutôt que de prendre le contrôle de Las Vegas pendant plusieurs jours, le CES 2021, le plus grand salon électronique grand public au monde, a eu lieu entièrement en ligne pour la première fois en 54 ans à cause de la COVID-19. Cette année, le CES a mis en évidence un grand nombre de technologies de maison et de nettoyage intelligentes. L'impact négatif de la COVID-19 à travers le monde a augmenté le besoin de propreté chez les consommateurs, ce qui entraînera la croissance de l'industrie du nettoyage à domicile dans un avenir proche.

Comme le CES donne généralement le ton aux tendances industrielles de l'année, Dreame Technology a présenté ses derniers appareils de nettoyage intelligents sur la plateforme en ligne du CES, notamment l'aspirateur sans fil T20, le V11 et l'aspirateur robot D9.

En tant que détenteur du record de financement participatif sur Indiegogo, l'aspirateur sans fil T20 de Dreame a suscité beaucoup d'intérêt chez les médias et les partenaires d'affaires. Conçue par une équipe d'experts internationaux de l'aérospatiale, la technologie du moteur du T20 permet un nettoyage rapide et puissant, à un niveau supérieur : il atteint une vitesse de rotation de 125 000 tr/min et génère une puissance d'aspiration de 150 W. Grâce à cette puissance inégalée, le T20 permet éliminer la poussière et les saletés bien accrochées de façon plus efficace que tout autre aspirateur sur le marché.

La durée de fonctionnement du T20 de Dreame peut atteindre 140 minutes au moyen d'une batterie amovible supplémentaire, ce qui facilite le nettoyage des logements de grande taille. Léger et efficace, il est également doté d'une brosse à rouleau antidérapante, qui permet de retirer les cheveux et les poils d'animaux de compagnie qui pourraient s'enrouler autour du rouleau pendant l'utilisation, ainsi que d'un écran ACL couleur qui affiche en temps réel l'état de la tâche.

Le robot aspirateur D9 est doté d'un capteur de distance laser (LDS) et d'un algorithme intelligent de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) qui favorisent une navigation précise et une planification des trajets de nettoyage efficace. Le D9 de Dreame est également offert avec une fonction de vadrouille antibactérienne puissante et de balayage pour un nettoyage plus profond. Doté de 13 capteurs intelligents, le D9 de Dreame peut détecter la texture du tapis et régler la puissance d'aspiration automatiquement.

« Nous sommes déterminés à intégrer des technologies de pointe dans les produits d'entretien ménager et à aider les consommateurs à améliorer leur expérience à la maison », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame.

Les technologies de maison intelligente permettent à l'espace de vie d'être fonctionnel et divertissant. Visant l'exploration de possibilités infinies et la mise au point de technologies futuristes, Dreame met l'accent non seulement sur une capacité de nettoyage de haute qualité, mais aussi sur une expérience de nettoyage plus pratique et personnalisée à la maison.

Dreame a confirmé lors du CES 2021 qu'il lancera ce printemps une série d'appareils ménagers, dont le Dreame Bot L10 Pro, l'aspirateur sans fil T10, le T30, un modèle robuste avec un moteur haute vitesse de 150 000 tr/min et d'autres produits de nettoyage novateurs pour une maison intelligente.

Fondée en 2015, Dreame Technology est une marque innovatrice de produits de consommation portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale en mettant l'accent sur les appareils de nettoyage à haute performance.

