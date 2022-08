Christian Ali, leader technologique chevronné, se joint à Certn pour stimuler la croissance axée sur les produits

VICTORIA, Colombie-Britannique, 5 août 2022 /CNW/ - Certn, un chef de file des solutions de vérification des antécédents, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christian Ali au poste de chef des produits de l'entreprise. L'arrivée de M. Ali au sein de l'équipe de direction propulsera la mission principale de Certn, qui consiste à accélérer la croissance de l'économie mondiale de la confiance grâce à des solutions novatrices, conformes et fiables. Son embauche fait suite à la récente ronde de financement de série B de l'entreprise et à l'acquisition de Credence Background Screening, qui accroît la présence de Certn dans la région EMOA.

M. Ali possède plus de deux décennies d'expérience en gestion de produits, ayant travaillé avec des pionniers de la technologie comme Securekey, Dream Payments et Entersekt pour développer des produits de vérification de l'identité, de paiement et d'authentification numériques primés. Alors que Certn entre dans sa phase d'hypercroissance, l'approche du développement de produits axée sur les données et le client de Mé Ali sera déterminante.

Christian Ali, chef des produits de Certn, a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à une organisation aussi avant-gardiste et en croissance rapide qui cherche à bâtir la confiance à l'échelle mondiale. Le lieu de travail, de vie et de jeu des gens a changé radicalement au cours des dernières années, et la façon dont Certn autonomise les gens grâce à la confiance rend les choses plus faciles et plus sécuritaires pour tous. C'est un honneur pour moi de me joindre à l'équipe Certn et de contribuer à la croissance de l'entreprise alors que nous élargissons nos offres et stimulons l'économie de confiance mondiale. »

M. Ali mettra l'accent sur la création de produits de calibre mondial qui adoptent une approche axée sur le client. Il aidera Certn à stimuler l'innovation grâce à ses produits de base et à poursuivre sa recherche incessante de solutions et de possibilités nouvelles. M. Ali est motivé par l'obsession de Certn pour le succès de ses clients et partage cette obsession.

Andrew McLeod, chef de la direction de Certn, a déclaré : « L'embauche d'un chef des produits fait partie de notre plan de croissance et d'excellence continue. Christian apporte les forces et l'expertise nécessaires pour accélérer notre stratégie de produits. En fin de compte, le fait que le leadership soit axé uniquement sur le produit permet à Certn de réaliser son objectif d'habiliter les gens grâce à la confiance plus rapidement et plus efficacement. »

Certn offre des solutions de vérification des antécédents rapides, conviviales et complètes qui aident les entreprises à prendre des décisions d'embauche fondées sur les faits, à réduire les coûts d'embauche et à améliorer l'expérience des candidats et des recruteurs. Utilisé par les dirigeants de moyennes et petites entreprises qui cherchent à embaucher les bons candidats, Certn modernise le processus de vérification des antécédents tout en établissant un climat de confiance. Ses solutions viennent simplifier le processus de sélection des candidats, réduire les coûts ainsi que le temps de rentabilisation pour les dirigeants des RH et des opérations du monde entier. Pour en savoir plus : https://certn.co/

