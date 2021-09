Le processus de présélection mobile permet la prise de décisions rapides et fondées sur les faits et améliore le processus d'embauche

VICTORIA, Colombie-Britannique, 31 août 2021 /CNW/ -- Certn, un chef de file en matière de solutions de vérification des antécédents établi en Colombie-Britannique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Certn Lime, une offre de vérification des antécédents en libre-service facile à utiliser pour les petites et moyennes entreprises (PME). Certn Lime est offert au Canada et aux États-Unis sous forme de paiement à l'utilisation.

Les PME représentent plus de 98 % des entreprises en Amérique du Nord uniquement, selon les données de l'U.S. Small Business Administration et d'ISD Canada. Pour les petites entreprises, il peut être tentant de faire fi de la vérification des antécédents pour économiser de l'argent ou du temps, mais cela peut avoir des effets néfastes. La vérification des antécédents contribue à la qualité de vos embauches et peut améliorer le maintien en poste des employés.

Certn Lime a été créé pour les entreprises qui procèdent à moins de 50 vérifications d'antécédents par année. Les entreprises ne paient que pour les vérifications dont elles ont besoin, sans frais mensuels ou récurrents. Lime est une offre libre-service qui permet aux petites entreprises d'effectuer des vérifications d'antécédents et d'identité. En utilisant Lime pour vérifier les antécédents des employés potentiels, les employeurs peuvent en retirer les avantages suivants :

Déjouer le vol d'identité : Les entreprises peuvent réduire au minimum le risque de fraude en vérifiant avec assurance qu'un nouvel employé est bien celui qu'il prétend être.

Les entreprises peuvent réduire au minimum le risque de fraude en vérifiant avec assurance qu'un nouvel employé est bien celui qu'il prétend être. Examens rapides et faciles : La tendance de la « grande démission » et l'appel à de meilleurs salaires signifient que nous faisons face à un marché de candidats. Les entreprises ne veulent pas rater l'occasion d'embaucher un excellent candidat en raison d'une vérification des antécédents trop longue ou difficile à réaliser. Lime propose un processus facile de confirmation de l'identité d'un candidat au moyen d'un appareil mobile.

La tendance de la « grande démission » et l'appel à de meilleurs salaires signifient que nous faisons face à un marché de candidats. Les entreprises ne veulent pas rater l'occasion d'embaucher un excellent candidat en raison d'une vérification des antécédents trop longue ou difficile à réaliser. Lime propose un processus facile de confirmation de l'identité d'un candidat au moyen d'un appareil mobile. Libre-service : Les entreprises ont le plein contrôle de leurs besoins de présélection. Elles se procurent les vérifications nécessaires pour des postes en particulier, envoient des courriels et sont informées de l'état de leur vérification.

Rory Capern, directeur des revenus, Certn, a déclaré : « La vérification des antécédents est un élément essentiel qui assure la confiance tout au long processus d'embauche. Certn Lime fait en sorte que les petites et moyennes entreprises et leurs candidats puissent avoir accès à l'ensemble du processus. Nos rapports sont faciles à lire et l'aspect libre-service facilite la navigation. Les clients obtiennent des résultats rapides et n'ont pas à attendre des jours, voire des semaines. Ils peuvent rapidement embaucher les talents dont ils ont besoin pour faire progresser leur entreprise. »

Amrit Sidhu, coordonnatrice des opérations, Logixx Security, a ajouté : « Avec Certn Lime, le processus de vérification des antécédents d'un employé potentiel est très rapide, ce qui réduit le stress inutile pour les gestionnaires. Certn vous guide tout au long du processus tout en assurant la participation du candidat, et fournit des mises à jour régulières ainsi que des dossiers en ligne facilement accessibles. Tout ce qu'il faut, c'est une adresse courriel de l'employé. Certn s'occupe du reste. »

À propos de Certn

Certn offre des solutions de vérification d'antécédents rapides, conviviales et complètes qui aident les entreprises à prendre des décisions d'embauche fondées sur les faits, réduisent les coûts d'embauche et améliorent l'expérience des candidats et des recruteurs. Utilisé par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cherchent à embaucher les bons candidats, Certn modernise le processus de vérification des antécédents et établit une base de confiance. La solution de renseignements sur le risque humain de Certn fait appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour simplifier le processus de sélection des candidats, réduire les coûts et augmenter le temps total à la valeur (TTV) pour les dirigeants des RH et des opérations partout dans le monde. Pour en savoir plus : https://certn.co/

SOURCE Certn