Credence fait bénéficier Certn de sa solide réputation et de sa liste de clients de premier plan

VICTORIA, Colombie-Britannique, 25 janvier 2022 /CNW/ - Certn, un chef de file en matière de solutions de vérification des antécédents, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Credence, un fournisseur de vérifications des antécédents de premier plan à l'échelle mondiale, basé au Royaume-Uni. Certn diversifiera son offre et gagnera un impressionnant bassin de clients, dont bon nombre sont situés dans de nouveaux marchés.

Credence exerce ses activités depuis 2009 et dessert principalement les marchés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMOA). L'entreprise dispose d'une liste appréciable de clients, allant de clients de services professionnels de haut niveau à des compagnies de théâtre, en passant par certaines des plus grandes organisations sportives au monde.

L'acquisition de Certn profitera aux clients des deux entreprises grâce à des améliorations qui comprennent :

Des vérifications des antécédents plus rapides et une expérience encore meilleure pour les candidats : Les vérifications des antécédents se trouvant en amont du processus de recrutement, elles doivent être rapides et complètes tout en permettant de maintenir une expérience positive pour les candidats. Associée à Certn, Credence sera en mesure d'offrir à ses clients un processus de vérification des antécédents plus rapide, automatisé et fluide, ainsi qu'une expérience supérieure pour les candidats.

Les services de Certn s'étendront désormais aux marchés de l' , du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMOA) grâce à l'offre et à la clientèle actuelles de Credence. Services élargis : Grâce à Credence, Certn sera maintenant en mesure d'offrir une plus vaste gamme de services de vérification des antécédents à ses clients en Amérique du Nord et ailleurs, tout en maintenant un niveau constant de haute qualité dans toutes les régions.

Hedley Clark, propriétaire et directeur général de Credence, a dit : « L'amélioration de la façon dont les entreprises effectuent les vérifications des antécédents a toujours été l'un des objectifs énoncés de Credence. Lorsque j'ai vu la façon dont Certn effectuait ces vérifications, il m'a paru évident que la combinaison de ses connaissances techniques et de la qualité de notre entreprise existante créerait une présence importante dans le marché de la vérification des antécédents au profit de nos clients actuels et futurs. »

Doug Beavis, directeur des ventes et commercial de Credence, a dit : « C'est une période emballante pour Credence. Les clients actuels et potentiels de Certn profiteront de la portée géographique accrue que nous offrons, tant dans la région EMOA qu'en Amérique du Nord. Les clients de Credence continueront de profiter de l'engagement de l'entreprise à l'égard de la qualité, ainsi que de l'expérience de classe mondiale des clients et des candidats de Certn. »

Voici la déclaration d'Andrew McLeod, chef de la direction de Certn : « La mission de Certn a toujours été d'offrir aux candidats l'expérience de vérification des antécédents la plus fluide possible, tout en offrant un service rapide, fiable et complet à nos clients. Nous sommes ravis d'étendre cette mission à de nouveaux marchés avec un partenaire comme Credence, dont la marque est garante de qualité. Cette acquisition allie la fiabilité et la qualité de Credence à la rapidité et à l'expérience utilisateur supérieure que connaissent les clients de Certn. »

Le cabinet d'avocats international, Taylor Wessing, dirigé par le partenaire Philip Shepherd et son associée Nell Cooper, a fourni des conseils juridiques à Certn à propos de l'acquisition.

À propos de Certn

Certn offre une vérification des antécédents rapide, conviviale et complète qui aide les entreprises à prendre des décisions d'embauche fondées sur les faits, réduit les coûts d'embauche et améliore l'expérience des candidats et des recruteurs. Utilisé par les dirigeants de moyennes et petites entreprises qui cherchent à embaucher les bons candidats, Certn modernise le processus de vérification des antécédents et établit un climat de confiance. La solution de renseignement sur le risque humain de l'entreprise utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour simplifier le processus de sélection des candidats, réduire les coûts et augmenter le temps total à la valeur (TTV) pour les dirigeants des RH et des opérations du monde entier. Pour en savoir plus : https://certn.co/

