Certification or pour la maison de la culture Claude-Léveillée et la salle de diffusion de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée et la salle de diffusion de Parc-Extension ont été reconnues aujourd'hui, pour leur performance et leur amélioration continue en développement durable comme lieux de diffusion, par le programme d'accréditation Scène écoresponsable du Conseil québécois des événements écoresponsables, qui leur a attribué la certification de niveau or.

« L'Arrondissement multiplie les actions et les initiatives pour réduire son empreinte environnementale. En réduisant les déchets et l'utilisation du papier, en remplaçant les bouteilles d'eau à usage unique par des tasses réutilisables et en proposant une programmation axée sur les artistes du quartier, la maison de la culture Claude-Léveillée et la salle de diffusion de Parc-Extension s'engagent à participer activement à la transition écologique. Et ce n'est qu'un début, puisque d'autres actions sont prévues pour 2023 », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Cette accréditation a été obtenue grâce aux efforts concertés des membres de l'équipe culture de VSP pour mettre en œuvre les actions et planifier les aménagements nécessaires pour faire de ces espaces de diffusion culturelle des lieux résolument engagés vers l'écoresponsabilité. Mentionnons aussi que la maison de la culture Claude-Léveillée et la salle de diffusion de Parc-Extension sont signataires de la charte des artisans de la scène écoresponsable.

Le programme d'accréditation Scène écoresponsable du Conseil québécois des événements écoresponsables reconnaît depuis quelques années les lieux de diffusion culturelle les plus responsables. Cette accréditation s'adresse aux artisans de la scène qui désirent entreprendre une démarche écoresponsable et démontrer leur engagement sociétal.

