SARATOGA, Californie, 30 avril 2026 /CNW/ - Certa, une plateforme fondée sur l'IA pour le risque lié aux tiers, la conformité et la surveillance, annonce aujourd'hui avoir remporté un badge dans le Hackett Group® Spring 2026 SolutionMap, catégorie gestion des risques. L'entreprise a été reconnue dans les catégories « Meilleure technologie - Gestion des risques » et « Valeur client - Gestion des risques » en plus d'être reconnue comme un fournisseur validé dans le cadre d'une analyse rigoureuse axée sur les données de l'industrie en matière de technologie d'approvisionnement.

Images de badges avec l'aimable autorisation deSolutionMap du printemps 2026 de The Hackett Group®

SolutionMap est réalisé par les analystes de Solution Intelligence du Hackett Group (anciennement l'équipe d'analystes de Spend Matters™) qui évaluent les capacités de monde réel et valident le rendement des fournisseurs au moyen de commentaires indépendants des clients.

Dans leur analyse du printemps 2026, les analystes du Hackett Group® ont évalué 118 fournisseurs dans 16 catégories S2P (source-to-pay). Le rapport examine l'efficacité avec laquelle les solutions s'intègrent à l'ensemble des modules, des suites, des systèmes de gestion intégrés et des écosystèmes technologiques plus vastes, ainsi que la maturité et l'incidence de capacités avancées comme l'IA. Il en résulte des renseignements exploitables qui aident les acheteurs à présélectionner les fournisseurs, à valider les réclamations et à réduire les risques liés à la sélection de technologies.

« Être reconnu par The Hackett Group® valide notre stratégie, les résultats que nous produisons pour nos clients et l'orientation que prend le marché », déclare Emilia Meldrum-Taylor, CRO, Certa. « Les approches existantes en matière de risques tiers ne peuvent pas suivre le rythme. L'avenir, ce sont des plateformes fondées sur l'IA qui apprennent, s'adaptent et permettent aux équipes de gérer par exception et d'évoluer plus rapidement en toute confiance. »

« Le coût d'un mauvais achat est plus élevé que jamais, et l'essor du marketing IA a rendu plus difficile la distinction entre le signal et le bruit », déclare Carina Kuhl, directrice, intelligence des solutions, The Hackett Group®. « SolutionMap fournit aux dirigeants des aperçus défendables - des listes de raccourcis claires, des comparaisons crédibles et des capacités validées - pour soutenir une prise de décision sûre. »

À mesure que les capacités d'IA deviennent la norme dans l'ensemble des plateformes d'approvisionnement, la différenciation dépend de plus en plus du rendement éprouvé et des résultats pour les clients. SolutionMap fournit aux responsables de l'approvisionnement la clarté nécessaire pour sélectionner les solutions les mieux adaptées, tout en offrant aux fournisseurs un cadre de gestion fiable pour démontrer leur valeur.

Pour consulter le Spring 2026 SolutionMap dans son intégralité et en apprendre davantage sur la méthodologie d'évaluation des technologies d'approvisionnement du Hackett Group, visitez https://solutionmap.poweredbyhackett.com/dashboard/.

À propos de Certa

Certa, nommé Leader par Gartner® dans son Magic Quadrant™ pour les outils de gestion des risques tiers, unifie l'ensemble du cycle de vie de la gestion des risques tiers, de l'intégration jusqu'à la conformité continue. Certa est au service des entreprises dans les secteurs des services financiers, des soins de santé, des sciences de la vie, de la fabrication et d'autres secteurs réglementés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, visitez www.certa.ai

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SOURCE Certa