MONTRÉAL and QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») fait une mise à jour par rapport à l'annonce récente de l'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants (« IOLD ») rendue par l'autorité principale de la Société, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), le 2 mai 2022. L'IOLD a été octroyée en faveur de la Société en lien avec le retard prévu dans le dépôt de ses états financiers consolidés audités, son rapport de gestion, ainsi que les attestations des dirigeants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 (collectivement, les « Documents Requis ») qui devait survenir avant le délai prescrit du 2 mai 2022. Le conseil d'administration et la direction de la Société confirment qu'ils travaillent avec diligence pour déposer les Documents Requis dès qu'ils seront disponibles, mais dans tous les cas au plus tard le 27 mai 2022. Tel qu'annoncé précédemment, en vertu de l'IOLD, le chef de la direction, le chef des finances et tous les administrateurs de la Société ne peuvent négocier des titres de la Société jusqu'à ce que la Société dépose les Documents Requis et que l'AMF révoque l'IOLD. L'IOLD n'affecte pas la capacité des actionnaires à négocier leurs titres.

La Société publie ce rapport sur la situation à toutes les deux semaines, en vertu de l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants (l'« IG 12-203 »). Jusqu'à ce que les Documents Requis aient été déposés et que l'IOLD soit levée, la Société a l'intention de continuer à satisfaire aux dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement en vertu de l'IG 12-203 en publiant des rapports sur la situation sous la forme de communiqués de presse supplémentaires à toutes les deux semaines.

Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement en vertu de l'IG 12-203, la Société confirme qu'à la date du présent communiqué de presse: (a) il n'y a eu aucun changement important par rapport aux informations contenues dans l'annonce du manquement publiée le 2 mai 2022 (l'« Annonce du Manquement ») dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit important pour un investisseur ; (b) il n'y a pas eu de manquement de la Société à ses déclarations concernant le respect des lignes directrices sur l'information de remplacement en vertu de l'IG 12-203 ; (c) il n'y a pas eu, et il n'est pas prévu qu'il y ait, de manquement spécifié postérieur au manquement dont il est question dans l'Annonce du Manquement ; et (d) il n'y a aucune information importante sur les affaires de la Société qui n'a pas été rendue publique.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources, fondée en 2012 dans le but initial de développer la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus et des stocks de minéraux extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. La force stratégique de la Société réside dans la grande expérience de notre équipe et dans notre connaissance des opportunités et des défis de Cerro de Pasco et dans ses environs. La Société est fondée sur des objectifs précis, afin d'engendrer une durabilité économique à long terme et des bénéfices pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire. L'approche de l'entreprise à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment les activités et développement de la Société, des énoncés concernant l'échéancier, l'examen, l'achèvement et le dépôt des Documents Requis ainsi que la durée de l'ordonnance comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières ; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19 ; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, chef de la direction, Tél.: 579-476-7000, Courriel: [email protected]