MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Francfort : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») annonce qu'elle a conclu un accord modifié et mis à jour pour augmenter le montant du capital dans le cadre d'un financement par prêt convertible existant de 1 000 000 $ (le « Prêt initial ») à 1 500 000 $ (le « Prêt »). Pour plus de détails concernant le Prêt initial, veuillez-vous référer au communiqué de presse de la Société daté du 16 octobre 2020.

Le Prêt est remboursable en un an et porte intérêt au taux de 10 % par an. Le Prêt sera utilisé comme fonds de roulement pour de l'avancement du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha de la Société, au Pérou. Le Prêt est convertible, au choix du prêteur, en actions ordinaires de la Société, au prix de 0,50 $ par action, ce qui représente une prime approximative de 50% par rapport au cours de clôture des actions de la Société le 14 juin 2021. Un total de 1 857 143 bons de souscription d'actions ordinaires (les "bons de souscription") a également été attribué au prêteur. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 15 juin 2023. Les bons de souscription ont été émis en remplacement des bons de souscription émis dans le cadre du Prêt initial, qui pouvaient être exercés au prix de 0,60 $ jusqu'au 15 octobre 2022.

Tous les titres émis dans le cadre du prêt sont soumis à une période de détention expirant le 16 octobre 2021.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une entreprise de gestion des ressources, fondée en 2012 et cotée en bourse en 2018, qui met l'accent sur l'application de la technologie la plus récente pour la production de métaux de base par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles et les décharges et de tous les résidus et les déchets miniers à Cerro de Pasco, au Pérou. Notre ambition est d'assurer la prospérité économique à long terme. Notre ambition est de restaurer la durabilité à long terme de l'activité minière dans la région de Cerro de Pasco, en harmonie avec une population locale saine et motivée. Notre équipe met à contribution une expérience directe et des idées qui reposent sur des solutions innovantes et une approche holistique, visant à créer de nombreuses possibilités dans une économie circulaire.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de l'utilisation projetée du Prêt ainsi que toutes autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs, tel que la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Guy Goulet, chef de la direction, Téléphone : +1-579-476-7000, Portable : +1-514-294-7000, [email protected]

