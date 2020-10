CSE:CDPR

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Francfort : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») annonce qu'elle a conclu un financement par débenture convertible de 1 000 000 $ (la « Débenture »). La débenture est remboursable en un an et porte intérêt au taux de 10 % par an. La débenture sera utilisée pour le fonds de roulement général et le début du programme de forage du parc à résidus miniers Quiulacocha.

La D.benture est convertible, au choix du prêteur, en actions ordinaires de la Société, au prix de 0,60 $ par action, ce qui représente une prime de 64 % par rapport au cours de clôture des actions de la Société le 14 octobre 2020.

Un total de 1 857 143 bons de souscription d'actions ordinaires (les "bons de souscription") a également été attribué au prêteur. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,60 $ jusqu'au 15 octobre 2022. Tous les titres émis dans le cadre du prêt sont soumis à une période de détention expirant le 16 février 2021.

L'accord d'acquisition de Cerro de Pasco

CDPR a accepté de prolonger l'Entente d'Acquisition de la mine Cerro de Pasco, de Volcan Compañia Minera S.A.A. (BVL : VOLCABC1) et de ses filiales (collectivement, "Volcan"), jusqu'au 30 octobre 2020. L'accord modifié devrait être exécuté au plus tard le 30 octobre 2020, sous réserve du respect des conditions et procédures de clôture habituelles.

Quiulacocha : Programme d'Exploration et Mise en Valeur

Le 7 juillet 2020, CDPR a déposé une demande de permis d'exploration auprès du ministère péruvien de l'Énergie et des Mines (MINEM), fournissant les détails et les coordonnées d'un programme de forage de 40 trous sur sa concession El Metalurgista. La concession comprend une grande partie de l'installation historique de stockage des résidus de Quiulacocha (« Q-TSF »), qui a été fermée en 1992 et qui est estimée contenir environ 70 millions de tonnes de résidus traités de matériel minéralisé en or, argent, cuivre, zinc et plomb provenant de la mine Cerro de Pasco.

En 2004, Cory Gold Mining SAC a complété un programme d'échantillonnage à la tarière du Q-TSF. 268 échantillons ont été prélevés provenant de 105 trous de tarière verticale forés à des profondeurs variant de 2,0 à 13,6 m. Les échantillons ont été analysés par un laboratoire indépendant certifié ISO, le CIMM Pérou.

Une estimation des ressources historiques couvrant 8 à 11 % du volume total a été calculée pour un volume de 7,3 millions de tonnes contenant 41 g/t d'argent, 1,44 % de zinc et 0,79 % de plomb. Les estimations minérales historiques sont de nature historique et ne peuvent être utilisées pour des évaluations économiques.

Les données historiques de production de la mine sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Production historique de la mine de Cerro de Pasco

Production Tonnes (Millions) Teneur d'alimentation moyenne de l'usine Cu

(%) Pb

(%) Zn

(%) Ag (g/t) Au (g/t) Secteur d'exploitation de cuivre (1906-1965) 16,369 4,0%



200 3.0 Secteur d'exploitation polymétallique (1952-1992) 58,299

3,3% 8,6% 98

Récupération moyenne

60% 60% 75% 60% 60% Résidus Tonnes (Millions) Teneur moyenne estimée des résidus Cu

(%) Pb

(%) Zn

(%) Ag (g/t) Au (g/t) Secteur d'exploitation de cuivre (1906-1965) 16,369 1,6%



80 1,2 Secteur d'exploitation polymétallique (1952-1992) 58,299

1,3% 2,2% 39



Compte tenu des teneurs et des récupérations moyennes estimées relativement faibles des résidus, CDPR estime qu'il reste une quantité importante de métal à retraiter des Q-TSF. La Société a l'intention de réaliser un nouveau programme de forage sur le Q-TSF dès que le permis sera accordé.

Informations techniques

Shane Whitty, PGeo et Vice-président Exploration et des services techniques de CDPR, a révisé et approuvé les informations scientifiques et techniques concernant les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Whitty est une personne qualifiée au sens de la norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 ») de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une société de gestion des ressources qui met l'accent sur l'application des dernières technologies dans la production de métaux par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles, les décharges, les résidus miniers, etc. à Cerro de Pasco afin d'assurer la prospérité économique à long terme. CDPR s'efforce d'atteindre le plus haut niveau de conformité environnementale, sociale et juridique. CDPR fournit une connaissance approfondie des défis et du potentiel de Cerro de Pasco, basée sur une expérience concrète et une équipe d'experts chevronnés.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « sera », « attendu » ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations de la Société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'imposent.

